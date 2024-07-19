صفاقس : 20 عرضا ضمن الدورة 44 لمهرجان صفاقس الدولي من بينها 17 عرضا تونسيا و3عروض دولية

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تقام الدورة 44 لمهرجان صفاقس الدولي من 24 جويلية الجاري لتتواصل إلى يوم 19 أوت القادم، وذلك ببرمجة متنوعة تجمع بين الموسيقى والمسرح وعروض موجهة للأطفال والشباب، تضم 20 عرضا من ضمنها 17 عرضا تونسيا و3 عروض دولية. ويذكر انه سيتم التخفيض في طاقة إستيعاب الجمهور من 9 آلاف إلى 6 آلاف و800 نفرا.



وأفاد مدير المهرجان فرحات بريك، خلال ندوة صحفية تم عقدها مساء اليوم الجمعة، لتسليط الضوء على برنامج النسخة 44 لمهرجان صفاقس الدولي، أن "التركيز على العروض التونسية ضمن برمجة النسخة الجديدة لمهرجان صفاقس الدولي، كان إختيارا من الهيئة المديرة للمهرجان، فضلا عن تفرد مهرجان صفاقس الدولي بتخصيص 3 عروض دولية.

وتفتتح الدورة 44 لمهرجان صفاقس الدولي يوم 24 جويلية بعرض فني تحييه الفنانة يسرا محنوش، لتختتم يوم 19 أوت القادم بعرض فني آخر يحييه الفنان رؤوف ماهر.



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وبين الإفتتاح والإختتام، سيكون جمهور مهرجان صفاقس الدولي، على موعد مع عروض تونسية شتى تجمع بين الموسيقى والمسرح والفنون الشعبية وأخرى موجهة للأطفال والشباب، نذكر منها عرض مسرحي موجه للأطفال عنوانه "هل تعلم"، يوم 26 جويلية، يليه عرض "كازو" لفنان الراب جنجون.



كما سيكون عشاق فن الراب يوم 2 أوت المقبل على موعد مع عرض الفنان نوردو ويوم 17 أوت مع عرض الفنان سانفرا، أما يوم 13 أوت فسيضرب الشباب موعدا مع عرض الفنان مرتضى.



وبعد غياب دام سنوات ، ستعتلي الفنانة لطيفة العرفاوي، يوم 29 جويلية خشبة المسرح الصيفي سيدي منصور، لإحياء سهرة فنية ضمن فعاليات الدورة 44 لمهرجان صفاقس الدولي.



وعلى غرار أغلب الدورات السابقة، سيكون جمهور مهرجان صفاقس الدولي، على موعد يوم 1 أوت القادم مع عرض الزيارة للفنان"سامي اللجمي.



وللعروض الفنية الجهوية والشعبية نصيب في برمجة النسخة 44 لمهرجان صفاقس الدولي، حيث سيكون الموعد يوم 6 أوت القادم مع عرض المحفل العربي تحييه مجموعة من أبناء جهة صفاقس على رأسهم رياض الشابي، وعرض زوار الحضرة يوم 16 أوت للشيخ مرشد بوليلة، ونجوم الفن الشعبي يوم 14 أوت.



من جهتهم، سيكون عشاق الفن الرابع على موعد يوم 3 أوت القادم مع عرض "بيغ بوسا " للفنانة المسرحية وجيهة الجندوبي.



الفن الراقي، سيكون هو الآخر حاضرا ضمن برمجة الدورة 44 لمهرجان صفاقس الدولي، من خلال عرض الفنان لطفي بوشناق يوم 11 أوت القادم، وعرض الفنان صابر الرباعي يوم 25 أوت.



وبخصوص العروض الدولية الثلاثة المبرمجة ضمن النسخة الجديدة لمهرجان صفاقس الدولي، نذكر عرض "إلى فلسطين "للفنانة رولا عازر يوم 28 جولية الجاري، وعرض صربي "سافوج نو" في إطار التبادل الثقافي بين تونس وصربيا، وذلك يوم 4 أوت، وعرض الفنان المصري "حمزة نمرة " يوم 10 أوت القادم.



وأكد المندوب الجهوي للشؤون الثقافية بصفاقس، محمد الخراط، في تدخله على دعم المندوبية لكل المهرجان حتى تعم الثقافة على كامل ربوع الجهة