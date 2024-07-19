النادي الافريقي يتعاقد مع معتز الزمزمي الى غاية 2026

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اعلن النادي الافريقي، مساء الجمعة، تعاقده مع اللاعب معتز الزمزمي الى غاية 2026.

وسبق للزمزمي ان لعب في النادي الافريقي من 2015 الى 2018 قبل الانضمام الى سترازبورغ الفرنسي من 2018 الى 2020 ثم عاد مجددا الى النادي الافريقي في شكل اعارة (2019-2020). ولعب الزمزمي في المواسم الاربعة الماضية في فرنسا ضمن الدرجتين الثانية والثالثة.

وكان فريق الاحمر والابيض عزز صفوفه في الميركاتو الصيفي باللاعب السابق للاولمبي الباجي ياسين بوعبيد.

ويستعد النادي الافريقي للموسم الجديد تحت قيادة المدرب الفرنسي دافيد بيتوني.