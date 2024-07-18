المدير العام لإتحاد إذاعات الدول العربية يعلن عن بعث مركز الأسبو للأعمال بقيمة مالية تناهز 104 مليون دينار تونسي

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أعلن المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان، عن بعث مركز الأسبو للأعمال Asbu Link Center » .



وأضاف خلال لقاء صحفي انتظم اليوم الخميس بمقر الاتحاد بالعاصمة أن هذا المركز سيكون الأول من نوعه في تونس بكلفة انجاز تناهز 104 مليون دينار تونسي وسيكون فضاء متعدد الاختصاصات حيث سيضم مكاتب وقاعات عروض ومطاعم وغرف إقامة وفضاءات للترفيه ولتنظيم المعارض والمؤتمرات والندوات الدولية. وسيقام هذا المشروع على مساحة 33 ألف متر مربع وسينقسم إلى 15 طابقا.





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وخلال هذا اللقاء الذي خصص لتقييم فعاليات الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان الإذاعة والتلفزيون الذي انعقد في تونس من 26 إلى 29 جوان الماضي تحت شعار "نصرة فلسطين" والذي واجه عديد الانتقادات في ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني فقد أشار مدير الإتحاد إلى أن الآسبو ومنذ اندلاع الحرب على غزة تعاقد مع مراسلين ميدانيين لنقل الأحداث في الأراضي الفلسطينية لكافة الدول العربية وللعالم بأسره وأن شعار الدورة يعد تأكيدا للرسالة القومية التي يضطلع بها الاتحاد منذ تأسيسه.



وفي هذا الصدد ذكّر بمجموع الأنشطة التي تخللت المهرجان نصرة للقضية الفلسطينية على غرار ندوة "إعلام الحرب أو الحرب على الإعلام : فلسطين مثالا" وتكريم الإعلامية الفلسطينية هديل عليان ناهيك عن تخصيص عائدات حفل الافتتاح الذي أحياه الفنان العربي راغب علامة لفائدة الفلسطينيين.



وفي إطار هذا اللقاء أشار عبد الرحيم سليمان إلى مجموع الخدمات التي يقدمها الاتحاد بصفته منظمة مهنية في خدمة الإعلام العربي ومن بينها التغطيات الإخبارية للأحداث الكبرى داخل المنطقة العربية وخارجها لفائدة مجموعة من القنوات التلفزية العربية وغيرها إضافة إلى إنشاء منصات تبادل الأخبار والبرامج بين الهيئات الأعضاء ومع الاتحادات الإقليمية الشريكة مؤكدة على أهمية دور أكاديمية الاتحاد للتدريب الإعلامي والتي أنشئت منذ سبع سنوات وبلغ عدد الدورات التدريبية التي نظمتها 189 دورة في اختصاصات مختلفة استفاد منها 3258 مشاركا من ستين بلد ربعهم من تونس بما يعادل 773 شخصا.