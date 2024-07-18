سيدي بوزيد: أهالي معتمدية السوق الجديد يدخلون في جملة من التحركات الاحتجاجية للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية

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انطلقت بمعتمدية السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد، منذ يوم أمس الثلاثاء، تحركات احتجاجية تندّد بتردي الأوضاع المعيشية بالمنطقة الناتج بالأساس عن الاضطرابات المستمرة في التزود بالتيار الكهربائي والماء الصالح للشراب.



كما نفّذ عدد من الأهالي أمس وقفة احتجاجية أمام مقر معتمدية سوق الجديد، وأغلقوا الطريق الجهوية رقم 83 الرابطة بين معتمديتي السوق الجديد والمكناسي احتجاجا على تعطل أشغال تعبيد الطريق الرئيسية منذ أكثر من 5 سنوات، الى جانب الانقطاع اليومي والمتواصل للتيار الكهربائي وتعطل التزود بالماء الصالح للشراب.

وأكّد المحتجون أن انقطاع التيار الكهربائي تسبّب في أضرار مادية وصحيّة لعدد هام من حرفاء الشركة الوطنية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وخاصة الفلاحين والحرفيين والمهنيين بمختلف أنواعهم، بالإضافة إلى تدمير عدة منشآت فلاحية وإتلاف المعدات الكهربائية وتسجيل خسائر كبيرة.



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وأشاروا إلى أن منطقتهم تشكو أيضا من تردي الطريق الجهوية عدد 83 والتي أصبحت تضرّ بعربات النقل بمختلف أصنافها، وتعطّل أعمال الناشطين في كل القطاعات، رغم أنّ طولها لا يتجاوز 5 كلم.

وأكد عدد من الأهالي عزمهم مواصلة التحركات الاحتجاجية في قادم الأيام إلى حين حلّ مشاكلهم، والتعاطي الجدي من طرف السلطات المعنية مع مشاغلهم.