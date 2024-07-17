اولمبياد باريس - الجزائر تشارك ب46 رياضيا ورياضية

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ستشارك الجزائر في دورة الألعاب الأولمبية باريس-2024 (26 جويلية - 11 اوت) بوفد رياضي يضم 46 عنصرا (27 رياضيا و19 رياضية) في 15 اختصاصا حيث ستكون كل الآمال في احراز الميداليات معلقة على لاعبة الجمباز كيليا نمور والملاكمة إيمان خليف (66 كلغ) والعداء جمال سيجاتي (800 متر) حسبما أكده اليوم الاربعاء رئيس الوفد الجزائري خير الدين برباري.



واوضح برباري في ندوة صحفية نشطها اليوم الاربعاء بمقر اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية ببن عكنون (الجزائر) قائلا: نحن سعداء بعدد الرياضيين المتأهلين لأولمبياد-2024 خاصة بعد اجتيازهم بنجاح المنافسات التأهيلية.

وبخصوص الحظوظ في حصد ميداليات في موعد باريس لن أتحدث عن التكهنات بل عن الأهداف المنطقية بعد النتائج والإنجازات المسجلة من طرف الرياضيين خلال الفترة الأولمبية الحالية.



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وستكون أهم حظوظ الجزائر في نيل الميداليات على عاتق لاعبة الجمباز كيليا نمور والملاكمة إيمان خليف (66 كلغ) والعداء جمال سيجاتي (800 متر)."

ولم يتردد رئيس الوفد الجزائري في ذكر رياضيين آخرين قادرين على إحداث المفاجأة والصعود على المنصة الشرفية الأولمبية على غرار بشير سيد عزارة (المصارعة الإغريقية الرومانية) ومصارع الجيدو دريس مسعود والرباع وليد بيداني.