انطلاق الدورة 40 لمهرجان القنطاوي بحمام سوسة

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انطلقت مساء الثلاثاء فعاليات الدورة 40 لمهرجان القنطاوي بحمام سوسة الذي يتواصل بالملعب البلدي بحمام سوسة إلى غاية يوم 28 جويلية الجاري. ويتضمن برنامج الدورة 12 عرضا فنيا موزعا بين الفن الطربي وموسيقى الراب وفن المسرح والشعر، إلى جانب عرض لأغاني "الكرتون" ويوم تنشيطي للأطفال.



وقد أمن الفنان مرتضى الفتيتي حفل الافتتاح الذي واكبه جمهور محترم، واستمتع بباقة من أجمل الأغاني التي قدمها الفنان .

ويقدم اليوم الأربعاء ابن الجهة فتحي الجدي عرضا طربيا بعنوان " انت تغني"، يليه في اليوم الموالي عرض لعيساوية " سيدي سهلول".



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وسيكون لأحباء أغاني الكرتون سهرة يوم 19 جويلية مع فرقة Ocelosia Band ثم أمسية شعرية وأدبية بحضور مجموعة "عشاق الكتب بسوسة".



وتتضمن البرمجة كذلك عرضين مسرحيين هما " المايسترو" لبسام الحمراوي يوم 22 جويلية ومسرحية " بيغ بوسا " لوجيهة الجندوبي يوم 26 جويلية.



وسيكون لمحبي فنّ الراب موعدان الأول يوم 20 جويلية مع سامارا وفي سهرة الاختتام مع كازو، بينما ستخصص سهرة يوم 23 جويلية لعرض الفنان رؤوف ماهر.



ويفسح المجال للفن الشعبي من خلال عرض مشترك لسمير لوصيف وفوزي بن قْمرة يوم 25 جويلية، فيما يلاقي أحباء الفن التونسي الأصيل والموسيقى الوترية، الفنان لطفي بوشناق مساء يوم 27 جويلية في ثالث مصافحة له للسنة الثالثة على التوالي مع جماهير مهرجان القنطاوي.