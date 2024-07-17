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هيئة مهرجان قرطاج الدولي تعلن عن إجراءات خاصة بالدخول إلى بعض السهرات

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Publié le Mercredi 17 Juillet 2024 - 12:56 قراءة: 0 د, 53 ث
      
قبل يوم من انطلاق فعاليات الدورة الثامنة والخمسين لمهرجان قرطاج الدولي، أعلنت الهئية المديرة للمهرجان عن جملة من الإجراءات المتعلقة بالدخول إلى عدد من السهرات الفنية.

وأفادت الهيئة في بلاغ اليوم ، أن جميع البطاقات والدعوات المجانية التي توزع لحضور فعاليات المهرجان لا تخول لأصحابها الدخول إلى السهرات العربية وهي سهرة الفنان اللبناني وائل كفوري يوم 19 جويلية و سهرة الفنان العراقي كاظم الساهر في 3 أوت وعرض الاختتام للفنانة السورية أصالة نصري. وقالت الهيئة في بلاغها إن هذه الإجراءات تم اتخاذها " حرصا على توفير أفضل الظروف لسير العروض الفنية".

...

ووفق نص البلاغ يُستثنى من هذا المنع كل حاملي البطاقات من صنف الكراسي الخاصة بالشخصيات الهامة (VIP) والبطاقات والدعوات الخاصة بشركاء المهرجان من إعلاميين ومستشهرين.

وتجدر الإشارة إلى أن تذاكر الدخول لكل من عرض الافتتاح "عايش لغناياتي" للطفي بوشناق وعرضي كاظم الساهر ووائل كفوري قد نفدت.
وللتذكير فإن هذه الدورة التي ستفتتح غدا الخميس 18 جويلية 2024 تمتد إلى يوم السبت 17 أوت 2024 وتتضمن البرمجة 18 سهرة منها ستة عروض عربية فضلا عن العروض التونسية والأجنبية التي تراوح بين مختلف الأنماط الموسيقية والفنية.


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