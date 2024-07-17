المنستير: الفنان مجدي الأنصاري يفتتح الدورة الأولى لمهرجان للا البية للصناعات التقليدية والموروث البحري بصيادة

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ينظم الفرع المحلي صيادة لمطة بوحجر للاتحاد الوطني للمرأة التونسية من 23 الى 25 جويلية الجاري الدورة الأولى ل"مهرجان للا البية للصناعات التقليدية والموروث البحري بصيادة".





وسيكون الجمهور على موعد مع فقرات علمية وفنية وتنشيطية واقتصادية خلال هذه التظاهرة التي تقام بدعم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية والمكتب الجهوي للديوان الوطني للصناعات التقليدية وبلدية صيادة وفق ما أفادت روضة المحمدي مديرة المهرجان في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء.



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ويشمل برنامج المهرجان في يومه الأوّل ملتقى علميا للتعريف بأهمية الصيد البحري والصناعات التقليدية والأسرة المنتجة وذلك بمشاركة ممثلين عن النيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمرأة التونسية، مختلف الأطراف المذكورة المشاركة في التنظيم.

وينطلق خلال اليوم الأوّل معرض الصناعات التقليدية ببطحاء السوق الأسبوعية بصيادة، الى جانب ورشات حية حول كيفية صنع الغزل، والتطريز اليدوي لللباس التقليدي. ويواكب الجمهور في المساء عرضا لفرقة السطمبالي على أن يؤثث السهرة الفنان مجدي الأنصاري.

وتتواصل فعاليات المهرجان خلال اليوم الثاني مع معرض الصناعات التقليدية، وورشة رسم وتزويق لفائدة الأطفال، ومسابقة أفضل أكلة "كسكسي بالسمك" بميناء الصيد البحري بصيادة ثم أمسية ثقافية تحت عنوان "لقاء الأجيال" حول ذاكرة مدينة صيادة.

ويواكب أحباء الفن السابع بداية من التاسعة مساء ببطحاء السوق الأسبوعية الواقعة قرب ميناء الصيد البحري الشريط السينمائي "دشرة" للمخرج عبد الحميد بوشناق.

وتؤثث الفنانة رجاء بن سعيد السهرة الختامية للمهرجان وسيقع خلالها الإعلان عن الفائزين في مسابقة أفضل أكلة "كسكسي بالسمك".

وتشهد الدورة الأولى من المهرجان تكريم ثلة من الحرفيين والحرفيات الفاعلين في مجال الصيد البحري والصناعات التقليدية بمدينة صيادة إذ تسعى هيئة المهرجان الى تثمين التراث المحلي لهذه المدينة الشهيرة بمينائها البحري علاوة على المساهمة بهذه الفعاليات في الاحتفالات بعيد الجمهورية.