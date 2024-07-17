رئيس الحكومة احمد الحشاني يصل الى مطار معيتيقة الدولي بليبيا

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وصل رئيس الحكومة أحمد الحشّاني صباح اليوم إلى مطار معيتيقة الدولي للمشاركة في أشغال منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي تحتضنه العاصمة الليبية طرابلس اليوم الأربعاء حيث كان في استقباله وزير الداخلية الليبي عماد مصطفى الطرابلسي، وسفير تونس في طرابلس لسعد العجيلي.



ويشارك رئيس الحكومة اليوم الاربعاء في أشغال منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي تحتضنه العاصمة الليبية طرابلس وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد

ويرافق الحشاني خلال هذه الزيارة وزير الداخلية خالد النوري.



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وسيبحث المنتدى، الذي سيحضره عدد من رؤساء الحكومات الافريقية والأوروبية ووزراء داخلية عدد من البلدان الافريقية ودول افريقيا جنوب الصحراء، مسألة الهجرة غير النظامية و تداعياتها على دول ضفتي المتوسط.