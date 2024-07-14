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ألكاراز يحتفظ بلقب ويمبلدون للتنس بفوزه على ديوكوفيتش في النهائي

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Publié le Dimanche 14 Juillet 2024 - 17:41 قراءة: 0 د, 20 ث
      
فاز الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الثالث عالميا على الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف ثانيا عالميا بنتيجة 6-2 و6-2 و7-6 في نهائي بطولة ويمبلدون للتنس اليوم الأحد ليتمكن من الدفاع عن لقبه بنجاح.
وبهذا التتويج، رفع ألكاراز رصيده الى أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام) مع سجل مثالي في النهائيات الكبرى.
وكان ألكاراز فاز بلقب ويمبلدون مرتين متتاليتين وبطولة أمريكا المفتوحة 2022 وبطولة فرنسا المفتوحة الشهر الماضي.


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