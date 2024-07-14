المهدية: المسرحية الراقصة "كارمن" في افتتاح الدورة 37 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية

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ضجت أسوار المسرح الأثري بالجم، ليلة امس السبت، بأداء في غاية من التناسق والانسجام أمنه 148 شخصا، من بينهم 11 مغنيا، في عرض للمسرحية الراقصة "كارمن" افتتحت بها الدورة 37 لمهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية.



بين صمت عميق يريح الأنفس وينقيها وأصوات يتردد صداها على حجارة المعلم الأثري الروماني، واكب عدد كبير من عشاق الموسيقى السمفونية، عرضا ألغى الزمن والمكان، حيث أبدع منتج المسرحية، مسرح "أوبرا تونس"، في تقديم فصولها الأربعة ممزوجة بمشاعر تحاكي الأحاسيس التي عاشها بروسير مريميه سنة 1846 وهو يكتب رواية "كارمن"، التي استوحت منها المسرحية.





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ولم يزد إخراج المسرحية، للمبدع سفيان أبو لقرع، إلا سحرا على العرض، الذي أثثه باليه أوبرا تونس بقيادة إلياس البلاغي والأوركسترا السمفوني التونسي بقيادة المايسترو فادي بن عثمان.

ويؤمن مهرجان الجم الدولي للموسيقى السمفونية لعشاق هذا الفن، تسعة عروض راقية في الفترة الممتدة من 13 إلى 17 أوت المقبل، حيث يسهر رواد التظاهرة يوم 20 جويلية مع كونشرتو ملقا الإسباني، ويفسح المجال ليلتي 24 و27 جويلية للعروض الإيطالية بالتعاون مع المعهد الايطالي الثقافي، حيث يواكب المشاهدون عرضا لأوركسترا غرفة أكاديمية سانتا صوفيا يليها عرض "غارديا دي فينانزيا" (فرقة حرس الجمارك)، التي تضم 102 من العازفين.

وخير المنظمون استضافة أوركسترا فينا النماسوية للمرة 26 في المهرجان، وذلك يوم 3 اوت المقبل، لا سيما وأن العدد الأكبر من متابعي التظاهرة لا يستغنون عن حضور حفل هذه الفرقة الشهيرة.

ويسهر عشاق الموسيقى السمفونية، يوم 6 أوت، مع العرض المشترك التونسي الفرنسي والذي يؤديه رفيق غربي من تونس وناصر بن ددو من فرنسا ويرواح العرض بين الجاز والبلوز .

ويخصص عرض ليلة 10 أوت لموسيقى الجاز من خلال عرض تونسي سويسري يؤثثه الفنان منصف جنود (بيانو) وتيموثي فيرديسكا (باص) وفالنتين كونوس (ساكسفون) إلى جانب ملك لخوة (ايقاع) كما تحيي أورسكترا سمفونية قرطاج من تونس عرض سهرة 12 أوت المقبل.

وتختتم فعاليات الدورة 37 من المهرجان بعرض يحمل عنوان "الحان متوسطية" من إنتاج المعهد العالي للموسيقى السمفونية بتونس والأوركستر السمفوني بسوسة، بهدف دفع المواهب الشابة.