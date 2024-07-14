قابس: تقدم حفر وادي التكوري بالحامة بنسبة 80 بالمائة

<img src=http://www.babnet.net/images/8/elhamma.jpg width=100 align=left border=0>

تتواصل أشغال حفر البئر العميقة بوادي التكوري بالحامة من ولاية قابس، بنسق حثيث، حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال حدود ال80 بالمائة، وفق ما أفاد به معتمد الحامة عبد العزيز الرويسي صحفي "وات"



وبين الرويسي أن المقاولات التي تقوم بعملية الحفر متعهدة باستكمال الأشغال قبل آجلها، مشيرا الى ان عمق البئر يصل الى 1200 متر بقوة دفع ينتظر أن تصل الى 50 لترا في الثانية، مشيرا الى ان كلفة المشروع قدرت ب2.7 مليون دينار

ويكتسي حفر البئر أهمية ثابتة، حيث ستمكن من دعم الموارد المائية بواحة الحامة، بما سيساعد على فك ارتباطها مع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، التي تزود الواحة بكمية هامة من موارد مياه الشرب تبلغ 60 لترا في الثانية



...



وتشكو واحة الحامة، التي تمسح 546 هكتارا وتعد 1400 فلاح، من نقص في مياه الري يتجلى في دورة مائية طويلة يؤكد أغلب الفلاحين انها لا تشجع على النشاط الفلاحي ولا تتماشى مع خصوصية الفلاحة الواحية.