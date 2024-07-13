الأجندا الثقافية ليومي 14 و15 جويلية 2024

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تتواصل فعاليات المهرجانات الصيفية والأنشطة الثقافية نهاية الأسبوع الحالي وبداية الأسبوع المقبل بالعاصمة وبمختلف جهات الجمهورية.



وسيكون الجمهور خلال يومي الأحد والاثنين 14 و15 جويلية 2024 على موعد مع مجموعة من العروض الثقافية المتنوعة التي تراوح بين الموسيقى والمسرح والورشات التعليمية والأنشطة الترفيهية، التي تتوزع كما يلي:





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// الأحد 14 جويلية:



- مسرح الهواء الطلق بالحمامات (الساعة العاشرة مساء) :

سهرة الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي، ضمن فعاليات الدورة 58 لمهرجان الحمامات الدولي



- مسرح الهواء الطلق بالمكنين (الساعة العاشرة ليلا) :

عرض المسرحية الكوميدية "فيزا" لكريم الغربي، في إطار الدورة 33 من مهرجان سعيد بوبكر بالمكنين



- الشاطئ القبلي بمدينة الهوارية (الساعة الرابعة مساء) :

تواصل أنشطة اليوم الثاني من الدورة 11 لتظاهرة "أيام إيقاع الألوان"



// الاثنين 15 جويلية:



- مسرح الهواء الطلق بالحمامات (الساعة العاشرة ليلا) :

عرض مجموعة "لاباس" الجزائرية، ضمن فعاليات الدورة 58 لمهرجان الحمامات الدولي



- مسرح سيدي الظاهر بسوسة (الساعة العاشرة ليلا) :

عرض الفنانة الفلسطينية ناي البرغوثي، ضمن فعاليات الدورة 65 من مهرجان سوسة الدولي



- المركز الوطني لفن العرائس بمدينة الثقافة من 15 إلى 19 جويلية من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا، ورشات لصنع العرائس في إطار الدورة الثالثة لتظاهرة "صيف الماريونات"



- انطلاق الدورة 31 من المهرجان الوطني لمصيف الكتاب بعديد الفضاءات (المكتبات العمومية والجهوية والمتنقلة والفضاءات الثقافية والترفيهية والأحياء الشعبية والسجون والشواطئ والمنتزهات).