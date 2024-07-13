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الملعب التونسي يتعاقد مع المهاجم ناصف العطوي لمدة موسمين

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Publié le Samedi 13 Juillet 2024 - 10:41 قراءة: 0 د, 39 ث
      
اعلن الملعب التونسي امس الجمعة على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي انه تعاقد مع المهاجم ناصف العطوي لمدة موسمين في شكل انتقال حر.
وكان العطوي (البالغ 25 سنة) انهى تعاقده مع الترجي الجرجيسي العائد حديثا الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم بعد ان قضى معه ثلاثة مواسم.
يذكر ان العطوي بدأ مشواره الرياضي في صفوف الترجي الرياضي قبل ان يتقمص ازياء مستقبل سليمان والملعب التونسي والترجي الجرجيسي.

...

ومن جهة اخرى، اشار الملعب التونسي المتوج هذا الموسم بكاس تونس على صفحته الرسمية ان النادي سيعود الى التمارين بداية من يوم الاثنين 15 جويلية تحت قيادة المدرب الجديد ماهر الكنزاري.

ويشارك فريق باردو بداية من شهر اوت القادم في كاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، وسيستهل مشواره بمواجهة نادي جاموس جوبا من جنوب السودان في اطار الدور التمهيدي الاول.


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