وزارة الشباب والرياضة مستعدة لوجستيا لتنظيم البرنامج الوطني النشاط الصيفي والسياحة الشبابية 2024 (كمال دقيش)

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أكد وزير الشباب والرياضة كمال دقيش اليوم السبت أن الوزارة مستعدة لوجستيا لتنظيم البرنامج الوطني النشاط الصيفي والسياحة الشبابية لسنة 2024



وأفاد الوزير لدى إشرافه، اليوم بالمركب الثقافي والرياضي للشباب بين عروس، على افتتاح فعاليات البرنامج الوطني للنشاط الصيفي والسياحة الشابية لسنة 2024، أن هذه الدورة التي ستسجل مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة والمساجين في القيام بعديد الأنشطة، تتنزل ضمن مقاربة تشاركية تهدف الى تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب ودعم مشاركته في الشأن العام.





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وقال ان هذا البرنامج الذي سينتفع من مختلف فقراته حوالي 167 الف شاب وشابة، يتضمن عدة محاور وأنشطة جديدة تهدف الى التشجيع على الابداع وتثمين الابتكار، منها بالخصوص رياضة الغوص التي تشمل عدة ورشات تصوير تحت الماء والتدريب على الغوص ودراسة الأحياء المائية وكذلك مسابقات التصوير تحت الماء.



وأشار المدير العام للشباب بالوزارة أنور يحي، من جهته، إلى أن البرنامج الوطني للسياحة الشبابية يتنزل في اطار تحقيق أهداف محاور الاستراتيجية الوطنية للشباب في افق 2035 وهي أساسا تعزيز قيم المواطنة لدى الشباب وترسيخ انماط العيش السليم وتحقيق الرفاه الاجتماعي والاندماج الاقتصادي في صفوف الشباب والتشجيع على الابداع وتثمين الابتكار فضلا عن تعزيز منظومة الترفيه والسياحة الشبابية داخليا وخارجيا.



وأبرز أن هذا البرنامج الذي سيشتمل على 336 دورة نشاط تنفذ بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للشباب والرياضة وبالشراكة مع مختلف المنظمات والجمعيات الوطنية والدولية ذات العلاقة بالشأن الشبابي وستستفيد منه الفئات الاجتماعية الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة وشباب مراكز الإصلاح وشباب الولايات الحدودية وشباب الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية، إلى جانب المناطق الريفية ومنخرطي المنظمات والجمعيات الشابية ورواد مؤسسات الشباب وأصحاب الشهائد المعطلين عن العمل.