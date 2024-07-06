بطولة امم أوروبا 2024: أرقاما تاريخية لرونالدو رغم الخروج من المنافسة

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عزز كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم حصيلته من الأرقام القياسية في كأس أمم أوروبا /يورو 2024/ المقامة حاليا في ألمانيا على الرغم من خروجه رفقة منتخب بلاده من المنافسة من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمام فرنسا في ربع النهائي بركلات الترجيح /3-5/.

فقد حافظ رونالدو على سجله كأفضل هداف في تاريخ اليورو برصيد 14 هدفا، سجلها بواقع هدفين في نسخة 2004 وهدف في نسخة 2008 وثلاثة أهداف في 2012 ومثلها في نسخة 2016 وخمسة أهداف في 2020 وهو يتفوق على الفرنسي ميشيل بلاتيني الوصيف الذي يمتلك في رصيده 9 أهداف.

ولم يتمكن رونالدو من تسجيل أي هدف في 5 مباريات من هذه النسخة وأهدر ركلة جزاء أمام سلوفينيا في ثمن النهائي، واكتفى بصنع هدف واحد سجله برونو فرنانديز في مرمى المنتخب التركي بدور المجموعات بالإضافة إلى تسديده بنجاح ركلتي ترجيح أمام سلوفينيا وفرنسا.

كما عزز رونالدو حصيلته على مستوى عدد المشاركة اذ أصبح أكثر اللاعبين مشاركة في البطولة برصيد 30 مباراة، وكذلك يعتبر الأكثر ظهورا في نسخ اليورو بعد مشاركته في 6 نسخ متتالية هي 2004 و2008 و2012 و2016 و2020 و2024.



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وهو يعتبر ايضا أكثر اللاعبين صناعة للأهداف على مدار تاريخ البطولة بواقع 8 تمريرات حاسمة متساويا مع التشيكي كاريل بوبورسكي.

وتوج رونالدو بلقب اليورو مرة واحدة مع منتخب بلاده وذلك في نسخة 2016 عندما انتصر على فرنسا في المباراة النهائية بهدف دون رد بينما حل وصيفا في نسخة 2004 بعد خسارة النهائي أمام اليونان بهدف دون رد.

وكان رونالدو قد أكد عقب مباراة سلوفينيا في الدور ثمن النهائي أن هذه آخر بطولة يورو سيخوضها في مسيرته الدولية في حين رد روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال على أنباء اعتزال كريستيانو رونالدو بالقول إنه لا توجد قرارات فردية في هذه المرحلة.