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سيدي بوزيد: انقطاع الكهرباء بعدد من مناطق الجهة يوم الأحد بسبب أشغال ربط محطة التحويل ببئر الحفي

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Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 22:07 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أعلن إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بسيدي بوزيد عن قطع الكهرباء يوم الأحد المقبل بعدد من مناطق الولاية، على خلفية أشغال ربط محطة التحويل ضغط عالي-ضغط متوسط ببئر الحفي.
وأشار إقليم الشركة، في بلاغ صادر عنه اليوم الجمعة، الى أن عملية انقطاع الكهرباء ستكون من الثالثة صباحا الى حدود التاسعة صباحا على مستوى معتمدية بئر الحفي، ومعتمدية سيدي علي بن عون، والهيشرية، وام العظام، والبراقة، والزعافرية من معتمدية سيدي بوزيد الغربية.
وأكد أنّ ارجاع التيار الكهربائي سيتم فور انتهاء الاشغال، لذلك من الممكن يكون ذلك أن قبل الوقت المحدد المشار إليه آنفا.


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