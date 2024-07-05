ولاية بنزرت تستقبل  حوالي 16 الف طفل وشاب وشابة  في اطار البرنامج الوطني للسياحة الشبابية صيف 2024

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افاد المندوب الجهوي للشباب والرياضة كمال هنيد ان حوالي 16 الف طفل وشاب وشابة سيستفيدون هذه السنة من البرنامج الوطني للسياحة الشبابية بولاية بنزرت صيف 2024.



وبين المصدر ذاته خلال اشغال جلسة عمل اعدادية انتظمت بمقر الولاية تحت اشراف رئيس المجلس الجهوي للشباب والي بنزرت سمير عبد اللاوي وبقية الأطراف والهياكل ذات العلاقة ، وخصصت لضبط مختلف الإجراءات العملية الواجبة لانجاح فعاليات البرنامج انه تم تخصيص حوالي 400 مؤطر لخدمة ضيوف الجهة بالمناسبة .

ولاحظ ان من الأهداف السامية للبرنامج حماية الشباب من السلوكات المنحرفة وتأطيرهم ومرافقتهم والحرص الدائم على تأمينهم وسلامتهم في تناغم جاد مع الاستراتيجية العامة للشباب 2024-2035 في محاورها الخمسة وهي "الانتماء والمواطنة والرفاه الاجتماعي" و"أنماط العيش السليم" و "الادماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب" و "الابداع والابتكار والتجديد" ومحور " حركية وترفيه الشباب" .



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كما اعرب بالمناسبة عن تقدير الاسرة الشبابية المحلية والجهوية والمركزية للدعم المتوفر الذي وجده البرنامج من قبل المجلس الجهوي للشباب بالولاية والمعتمديات وجميع الهياكل الرسمية والمنظماتية والمجتمعية عموما .

يشار انه تم خلال ذات الجلسة عرض مجمل الأنشطة الصيفية المبرمجة بالمناسبة خلال شهري جويلية واوت من السنة الجارية 2024 بمختلف مناطق الولاية والتي تظم أنشطة ترفيهية وتوعوية وتحسيسية متنوعة في اطار مجموعة من الفعاليات الصيفية ومنها المصيف الجهوي " المشاركة والمواطنة" مصيف شباب يبادر "مصيف شباب يشارك" و" البرنامج الفرعي 'سباحة وتنشيط' المدن الشاطئية البرنامج الفرعي ' تنشيط الشباب على الشواطئ' " و"مصيف eco.sport "و" البرنامج الفرعي تنشيط الشباب على الشواطئ'" و" مصيف الابداع والمغامرات"

يشار ان الجلسة واكبها كل من المتفقد العام للشباب أنيس حريز وبقية الأطراف والهياكل ذات العلاقة من معتمدين ونسيج منظماتي ومجتمعي.