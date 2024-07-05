الإدارة العامة للمصالح البيطرية تحدث خلية أزمة لمتابعة مرض الجلد العقدي عند الابقار وحماية القطيع بالبلاد

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أحدثت الإدارة العامة للمصالح البيطرية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري خلية أزمة لوضع خطة تدخل طارئة في اطار متابعة ظهور حالات من مرض الجلد العقدي المعدي عند الأبقار بأحد الأقطار المجاورة وفي إطار اليقظة الصحة البيطرية وسعيا لحماية القطيع الوطني من انتشار هذا المرض.



وافادت الوزارة أنه تم الاشتباه بظهور المرض في ولاية توزر وفي ولاية بنزرت إلا أن نتيجة التحاليل المخبرية المجراة بمعهد البحوث البيطرية بتونس كانت سلبية، وفق بلاغ اصدرته، امس الخميس.





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وافاد المصدر ذاته انه الخلية، تدارست جملة من الإجراءات العاجلة لحماية تونس وأهمها إمكانية تلقيح الأبقار بتلقيح جدري الأغنام المكسب للمناعة ضد مرض الجلد العقدي وكيفية اقتناء التلقيح الخاص به وبرمجة استعماله إضافة إلى استعمال المبيدات الحشرية دون التسبب في أضرار على المحيط من خلال ترشيد استعمالها.



وتتكون خلية الازمة، التي قررت الادارة العامة للمصالح البيطرية احداثها بشكل فوري، من خبراء في كافة المجالات من المدرسة الوطنية للطب البيطري ومعهد البحوث البيطرية بتونس ومركز اليقظة والصحة الحيوانية وأطباء بيطريين.



وذكرت الإدارة العامة للمصالح البيطرية أن الإعلام عن الأمراض المعدية إجباري في وقت تعوّل فيه الوزارة على يقظة الفلاحين والأطباء البيطريين وجميع المتدخلين وحسّهم الوطني للإعلام الفوري في حال الاشتباه في ظهور علامات المرض، وذلك حسب الإجراءات والتدابير الجاري بها العمل.



كما تذكر وزارة الفلاحة بضرورة احترام إجراءات الأمن الحيوي والتقليص من حركة الحيوانات وتجفيف المياه الراكدة وايواء الحيوانات في اسطبلات مهيئة ونظيفة.



ولفتت الى ان المصالح البيطرية تواصل اليقظة والحذر على كامل التراب الوطني للحيلولة دون تسرب المرض والتدخل العاجل حماية للقطيع الوطني.



وكانت وزارة الفلاحة اكدت في بلاغ اصدرته يوم 28 جوان 2024 أن مرض الجلد العقدي المعدي عند الأبقار يعد من الأمراض الحيوانية المنقولة وهو مرض حيواني بحت لا ينتقل إلى الإنسان وانه في اطار التوقي من دخوله الى البلاد يتعين اتخاذ خطوات من بينها الاعلام الفوري عند الاشتباه.



وينتقل هذا المرض عبر النواقل (الذباب، الناموس، البراغيث والقراد وبعض الحشرات الأخرى) مما يتطلب تنفيذ قواعد الأمن الحيوي بمنشأة تربية المواشي وخاصة تنظيف المحيط بإزالة المياه الراكدة وكل الأدوات التي يمكن ان تكون مخبأ للحشرات وتجنب تراكم الأسمدة الطبيعية حول المستغلة قدر المستطاع.



وشددت على اهمية مقاومة الحشرات الناقلة برش المبيدات المنصوح بها من طرف المصالح البيطرية وعزل الحيوانات المقتناة حديثا عن بقية حيوانات المنشأة وتجنب اقتناء حيوانات مجهولة المصدر.



ودعت الى استعمال مواد تساهم في إبعاد الحشرات عن الأبقار والإعلام الفوري للمصالح البيطرية عند ظهور اعراض (حمى، ظهور مفاجئ لعقد جلدية سميكة وصلبة ومؤلمة على معظم جلد الحيوان…) وعزل الحيوانات المشتبه بإصابتها عن الحيوانات السليمة.



