قفصة: تقديرات بارتفاع صابة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل بالمقارنة مع الموسم الفارط

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قدرت مصالح دائرة الانتاج النباتي التابعة للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة بلوغ صابة الطماطم الفصلية المعدّة للتحويل بالولاية، 50 الف طنّ، خلال الموسم الفلاحي الحالي، لتشهد بذلك ارتفاعا مقارنة بالسنة الماضية التي بلغت فيها كميات الإنتاج 40 ألف طن، وفق ماذكره رئيس الدائرة عبد الستار غبطان.



واضاف غبطان في تصريح لصحفي وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن صابة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل مزروعة على مساحة 500 هكتار، وتتوزع نسبة 90 بالمائة من الإنتاج الجملي اساسا بكل من معتمديتي سيدي عيش وقفصة الشمالية، أما باقي الإنتاج فيشمل بعض جيوب معتمدية قفصة الجنوبية.

وأشار إلى أن إنتاج صابة الطماطم المعمليّة ارتفع هذه السنة بعد الترفيع في المساحات المزروعة مقارنة بالموسم الفلاحي الفائت (400 هكتار)، مبينا ان معدل إنتاج الهكتار الواحد طماطم بلغ 100 طن، وأوضح أن عملية الجني انطلقت بداية شهر جوبلية الجاري، ومن المنتظر أن تنتهي مع موفى الشهر نفسه، علما وأنّ جزء من الصابة سيحوّل إلى طماطم معمليّة، فيما سيوجّه جزء منها للاستهلاك



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ونولت مصالح دائرة الانتاج النباتي تنظيم حملات تحسيسية لفائدة الفلاحين تتعلّق بالمداواة والمحافظة على الصابة، وفق ذات المصدر.