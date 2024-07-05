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الترجي الرياضي يعلن تمديد عقد مدافعيه محمد بن علي ورائد بوشنيبة

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Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 09:20 قراءة: 0 د, 38 ث
      
اعلن الترجي الرياضي بطل تونس اليوم الخميس على صفحته الرسمية على شبكة التواصل الاجتماعي عن تمديد عقد مدافعيه محمد بن علي ورائد بوشنيبة.
وكشف فريق باب سويقة انه تم تمديد عقد محمد بن علي من 1 جويلية 2024 الى غاية 30 جوان 2026 بينما تم تمديد عقد رائد بوشنيبة بسنة إضافية ليصبح ساري المفعول إلى غاية 30 جوان 2028.
ومن جهة اخرى، افاد الترجي الرياضي انه أنهى كل إجراءات تأهيل الحارس الدولي البشير بن سعيد الذي كان قد أمضى على عقد يمتد من 1 جويلية 2024 إلى غاية 30 جوان 2027.
وسيلعب الترجي الرياضي خلال الموسم القادم على عديد الواجهات هي البطولة والكاس والسوبر على المستوى المحلي ورابطة الابطال ومسابقة الدوري الافريقي على الصعيد القاري الى جانب كاس العالم للاندية المقررة خلال صائفة 2025.
...


ر-امين


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