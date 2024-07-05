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إيقاف التركي ديميرال مباراتين بسبب إشارة الذئب

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Publié le Vendredi 05 Juillet 2024 - 06:16 قراءة: 0 د, 35 ث
      
-‭ ‬ذكرت تقارير إعلامية ألمانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيعاقب المدافع التركي ميريه ديميرال بالإيقاف مباراتين بعد إشارة قام بها خلال فوز فريقه على النمسا في الدور ربع ثمن النهائي يوم الثلاثاء وسيغيب عن مباراة ربع النهائي في بطولة أوروبا 2024 غدا السبت أمام هولندا.

وسجل قلب الدفاع (26 عاما) هدفين في الفوز 2-1 على النمسا ليرسل فريقه إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ 2008، واحتفل بإشارة "تحية الذئب" بأصابعه.
وذكرت ذات المصادر أنها تلقت معلومات تفيد بإيقاف اللاعب مباراتين بسبب هذه الإشارة لكنها لم تحدد مصدر معلوماتها.
...

وتلتقي تركيا مع هولندا في ربع النهائي على الملعب الأولمبي في برلين يوم السبت وهي مباراة من المتوقع أن يحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


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