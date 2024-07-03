وزير الصحة يدشّن مركز البيانات الجديد بمركز الاعلامية لوزارة الصحة

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دشّن وزير الصحة، على المرابط، اليوم الاربعاء بمركز الاعلامية لوزارة الصحة، مركز البيانات الجديد الذي يمثّل مركز الحوسبة السّحابية للقطاع الصحّي، وسيتولّى إيواء وأرشفة المعطيات الصحّية بصفة آمنة وتعزيز معالجة البيانات الصحية وأنظمة المعلوماتيّة الخاصّة بالتّلاقيح والنّظام المعلوماتي الصحّي.



وجرى موكب تدشين مركز البيانات الجديد، حسب بلاغ لوزارة الصحة، بحضور وزير تكنولوجيات الاتّصال نزار بن ناجي وسفير اليابان بتونس تاكيشي اوسيقا وممثّل منظمّة الأمم المتّحدة للطفولة "يونيسف" بتونس ميشال لوبيشو والقائم بالأعمال بسفارة ألمانيا بتونس بول ليونار.



وجرى موكب تدشين مركز البيانات الجديد، حسب بلاغ لوزارة الصحة، بحضور وزير تكنولوجيات الاتّصال نزار بن ناجي وسفير اليابان بتونس تاكيشي اوسيقا وممثّل منظمّة الأمم المتّحدة للطفولة "يونيسف" بتونس ميشال لوبيشو والقائم بالأعمال بسفارة ألمانيا بتونس بول ليونار.

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ويتنزل مشروع تجديد وتأهيل مركز البيانات بمركز الإعلامية لوزارة الصحّة في إطار التّعاون بين وزارة الصحّة والبنك الألماني للتّنمية ومنظّمة اليونيسف.



وأكّد وزير الصحّة خلال موكب التّدشين أنّ مركز البيانات سيعزّز البنية التحتيّة الرقميّة وسيساهم في التّسريع في استكمال برنامج رقمنة القطاع الصحّي كاحد المحاور الرّئيسيّة ضمن السياسة الوطنيّة للصحّة في أفق 2035.



وأثنى بالمناسبة على جهود إطارات وأعوان المركز وبالمشاريع التّي أنجزها مركز الإعلاميّة لوزارة الصحّة لرقمنة النّظام المعلوماتي الاستشفائي ومختلف البرامج والتّطبيقات الخاصة برقمنة القطاع الصحّي.



وثمّن التّعاون والتّنسيق بين هياكل وزارتي الصحّة وتكنولوجيات الاتّصال في مجال الرّقمنة وتطوير الخدمات المسداة للمواطنين وتدعيم الحوكمة في القطاع الصحّي.



وعلى صعيد آخر، نوّه وزير الصحّة ببرامج الشّراكة النّاجعة مع منظّمة اليونيسف والبنك الألماني للتّنمية وسفارة اليابان بتونس لتطوير مشاريع الرّقمنة لوزارة الصحّة ومنها المنظومة الرّقميّة للتّلاقيح، مشيدا بالمناسبة بمساهمة الاتّحاد الأوروبي والوكالة الفرنسيّة للتّنمية في هذا المجال وبالخصوص برنامج رقمنة الخطّ الأوّل للصحّة e-santé.



و أفاد وزير تكنولوجيات الاتّصال أنّه وفي سياق تطوير رقمنة القطاع الصحّي تمّت برمجة ربط جميع مؤسّسات الخطّ الأوّل للصحّة بالشّبكة الوطنيّة ذات سعة التدفّق العالي.



ومن جانبهم، عبّر الشّركاء وممثّلو الدّول الصّديقة عن عزمهم مواصلة التّعاون مع وزارة الصحّة لتنفيذ برنامج رقمنة القطاع الصحّي ومختلف المشاريع الصحّية الأخرى.



