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وزير السياحة يدعو الى تقديم عروض خاصة للسائح التونسي وبأسعار مناسبة

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Publié le Lundi 01 Juillet 2024 - 20:44 قراءة: 0 د, 38 ث
      
دعا وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة نتائج الزيارات الميدانية وحملات تفقد المؤسسات السياحية، عقدها، الاثنين، الى ضرورة تقديم عروض خاصة للسائح التونسي وبأسعار مناسبة تتماشى مع مقدرته الشرائية.

وأكد بلحسين، وفق بلاغ لوزارة السياحة، على وجوب إعطاء الأهمية القصوى للسياحة الداخلية لدورها في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية، خاصّة في الجهات الداخليّة.

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وشدد على ضرورة تكثيف رقابة المؤسسات السياحية ودعوة جميع المهنيين إلى الإلتزام بحسن استقبال السائح التونسي وتوفير أفضل الخدمات له، تنفيذا لبرنامج الجودة الشاملة، الذي أطلقته وزارة السياحة منذ بداية سنة 2024.

وتم خلال الجلسة استعراض أبرز مكوّنات البرنامج ومختلف البرامج الترويجية للتشجيع على السياحة الداخلية على غرار الحملة الترويجية "تونس ليك"، التي أطلقها الديوان الوطني التونسي للسياحة للتعريف بما تزخر به مختلف مناطق الجمهورية من مقومات طبيعية وأثرية وثقافية.




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