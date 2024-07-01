كوبا أمريكا 2024: المنتخب البرازيلي يبحث عن نقطة التأهل للدور ربع النهائي أمام منتخب كولومبيا بعد غد

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يمكن لمنتخب البرازيل حجز مقعده في مرحلة خروج المغلوب ببطولة كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا) للمرة الثالثة على التوالي إذا حصد نقطة وحيدة فقط في لقائه أمام كولومبيا على ملعب (ليفي) في سان فرانسيسكو، بعد غد الأربعاء في الجولة الثالثة (الأخيرة) بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة.



واستهل منتخب البرازيل مسيرته في المجموعة بتعادل مخيب دون أهداف مع كوستاريكا، قبل أن يكشر عن أنيابه في الجولة الثانية التي شهدت فوزه الكبير 4 / 1 على باراغواي، ليحتل المركز الثاني حاليا في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط.





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وفي المقابل، حجز منتخب كولومبيا مقعده في دور الثمانية للمسابقة رسميا، عقب فوزه 2 / 1 على باراغواي في الجولة الافتتاحية، وانتصاره 3 / صفر على كوستاريكا بالجولة الثانية، ليتربع على قمة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط.

وبات يكفي المنتخب البرازيلي تجنب الخسارة فقط أمام كولومبيا لمواصلة حملته في المسابقة التي توج بها 9 مرات دون انتظار نتيجة المباراة الأخرى، التي تجرى بالمجموعة ذاتها في نفس التوقيت بين منتخبي كوستاريكا وباراغواي.

ويتواجد منتخب كوستاريكا في المركز الثالث بنقطة وحيدة، فيما يتواجد منتخب باراغواي في آخر الترتيب بلا نقاط.

وفي حال خروجه بنتيجة إيجابية أمام كولومبيا، ستكون هذه هي المرة الـ14 التي يصعد خلالها المنتخب البرازيلي للأدوار الإقصائية في كوبا أمريكا خلال آخر 15 نسخة في البطولة.

ولم يتلق منتخب البرازيل أي هزيمة في مرحلة المجموعات بكوبا أمريكا منذ خسارته صفر / 1 أمام بيرو بالجولة الأخيرة في مجموعته، وكان منتخب البرازيل استقبل 6 أهداف في مبارياته الثلاث الأخيرة التي سبقت انطلاق البطولة.

ومن جانبه، حسم منتخب كولومبيا صعوده للأدوار الإقصائية في كوبا أمريكا للنسخة السادسة على التوالي حيث حافظ الفريق على سجله خاليا من الهزائم في 25 مباراة متتالية بجميع البطولات، علما بأنه انتصر أيضا في جميع لقاءاته الستة التي خاضها عام 2024.

وفي حال فوز كولومبيا على البرازيل، فإنه سينهي مشواره في دور المجموعات وهو متصدرا لمجموعته، محققا العلامة الكاملة للمرة الأولى في المسابقة منذ نسخة عام 2019 وعقب فوزه على البرازيل 2 / 1.