رؤساء مطابخ تونسيون وأجانب يجوبون شارع الحبيب بورقيبة بأزيائهم المهنية في اطار الأيام الدولية للطبخ

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يجوب رؤساء مطابخ من 35 بلدا إلى جانب تونس ، مساء غد الثلاثاء بأزيائهم المهنية، شارعي فرنسا والحبيب بورقيبة بالعاصمة وصولا الى مقر وزارة السياحة.



وتأتي هذه المبادرة التنشيطية الاستعراضية ، في اطار مهرجان الأيام الدولية لتراث الطبخ من 3 الى 5 جويلية 2024 وتنظمها الجامعة التونسية للمطاعم السياحية بدعم من وزارة السياحة.





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ويتوفر قطاع المطاعم السياحية على 380 مطعما سياحيا، تؤمن أكثر من 38 ألف كرسي، وتحقق إيرادات سنوية في حدود 380 مليون دينار فضلا عن تشغيل قرابة 100 ألف شخص وفق تصريح للمدير التنفيذي للجامعة التونسية للمطاعم السياحية، محمد حواص في 21 فيفري 2022.



