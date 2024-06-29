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وزارة الخارجية تعلن عن تنظيم حصص عمل المناوبة بمصلحة المصادقة خلال شهري جويلية وأوت

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Publié le Samedi 29 Juin 2024 - 12:29 قراءة: 0 د, 35 ث
      
اعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن تنظيم حصص عمل المناوبة بمصلحة المصادقة ابتداء من يوم 1 جويلية إلى غاية يوم 31 أوت 2024.

ويندرج هذا الاجراء، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، في إطار مواصلة تأمين أفضل الخدمات الإدارية المقدمة لفائدة المواطنين، وتسهيل قضاء شؤون الجالية التونسية بالخارج بمناسبة العودة الصيفية إلى أرض الوطن.

...

وتكون حصص عمل المناوبة من الاثنين الى الخميس من الساعة 8 و30 دقيقة إلى الساعة 16 و30 دقيقة دون انقطاع، ويوم الجمعة من الساعة 8 و30 دقيقة صباحا إلى الساعة 13:00.

ويكون توقيت استقبال المواطنين بمصالح الإدارة العامة للشؤون القنصلية، من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 8 و30 دقيقة صباحا إلى الساعة 12 و30 دقيقة.



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