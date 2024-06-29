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الترجي الرياضي يتعاقد رسميا مع الحارس بشير بن سعيد

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Publié le Samedi 29 Juin 2024 - 10:19 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تعاقد الترجي الرياضي امس الجمعة مع الحارس الدولي بشير بن سعيد لمدة ثلاثة مواسم قادما من الإتحاد المنستيري.
وسيعزز بن سعيد الذي ينتهى عقده مع فريق عاصمة الرباط في 30 جوان الجاري، صفوف الترجي الرياضي بداية من 1 جويلية القادم إلى غاية 30 جوان 2027.

كما أعلن الترجي الرياضي انه تم تمديد عقد المدافع الدولي ياسين مرياح لمدة موسمين اضافيين وذلك إلى غاية 30 جوان 2026.
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