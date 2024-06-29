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إعفاء مسؤولين اثنين في بلدية العاصمة اثر زيارة رئيس الدولة الخميس

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Publié le Samedi 29 Juin 2024 - 00:33 قراءة: 0 د, 50 ث
      
أعلنت وزارة الداخلية ليل الجمعة في بلاغ لها، عن إعفاء المكلف بتسير الشؤون العادية لبلدية تونس وإدارتها وكذلك المديرالعام للطرقات والمناطق الخضراء والمنتزهات ببلدية العاصمة.

وأرجعت الوزارة القرارين إلى ما عاينه رئيس الدولة قيس سعيد، يوم الخميس، من اخلالات عديدة ومظاهر التقصير في مستوى الإدارتين والمعدات الموجودة بهما والتهاون في أداء الواجب من المسؤولين في البلدية.
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وأدى الرئيس سعيد، الخميس ، زيارة إلى الإدارة الفرعية للمعدات والإدارة الفرعية للنظافة التابعتين لبلدية تونس العاصمة واجتمع إثر ذلك، بعدد من المسؤولين في قصر بلدية تونس العاصمة وحمّلهم المسؤولية للقيام بدورهم وضرورة تدارك الأوضاع بسرعة ومضاعفة المجهودات لتلبية حاجيات المواطنين.

كما تحوّل رئيس الجمهورية إلى مصلحة حفظ الصحة وحماية المحيط التابعة لبلدية تونس العاصمة وإلى المنبت البلدي المحاذي لها أين عاين النقائص الموجودة به.


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