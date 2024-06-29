إعفاء مسؤولين اثنين في بلدية العاصمة اثر زيارة رئيس الدولة الخميس

وأرجعت الوزارة القرارين إلى ما عاينه رئيس الدولة قيس سعيد، يوم الخميس، من اخلالات عديدة ومظاهر التقصير في مستوى الإدارتين والمعدات الموجودة بهما والتهاون في أداء الواجب من المسؤولين في البلدية.