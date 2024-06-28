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برشلونة يشترط الحصول على مبلغ 90 مليون يورو للتفريط في لاعبه رافينيا

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Publié le Vendredi 28 Juin 2024 - 16:25 قراءة: 0 د, 55 ث
      
كشفت تقارير صحفية متخصصة, اليوم الجمعة, ان إدارة نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم, لا تمانع رحيل البرازيلي رافينيا خلال فترة الانتقالات الصيفية شريطة حصول الفريق على مبلغ لا يقل عن 90 مليون يورو.
وبهذا الخصوص, اوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية, ان البرازيلي رافينيا يحظى بتقدير كبير داخل نادي برشلونة وأن الإدارة ترى أنه لاعب لا يمكن الاستغناء عنه إلا حال وصول عرض لا يقل عن 90 مليون يورو".
وشددت الصحيفة على أن رافينيا لديه العديد من العروض للرحيل أبرزها من البطولة السعودي بمبالغ ضخمة, لكن هذه العروض لم تصل لما يريده برشلونة.
وشارك اللاعب البرازيلي مع برشلونة الإسباني في 37 مباراة الموسم الماضي، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصنع 13 لزملائه في الفريق.
...

وكان برشلونة قد أعلن عن انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد في المدينة الرياضية بأول مران جماعي تحت قيادة المدرب الجديد الالماني هانز فليك يوم 10 جويلية المقبل استعدادا لموسم 2025.
ويأتي موعد انطلاق فترة إعداد برشلونة قبل 4 أيام على انتهاء يورو 2024 و5 أيام على انتهاء كوبا أمريكا 2024 الامر الذي سيؤدي الى تخلف جميع لاعبي برشلونة الدوليين المشاركين في المسابقتين القاريتين عن بداية التربص وفترة الإعداد والاختبارات الطبية.


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