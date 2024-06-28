الترفيع في الاجور الدنيا المضمونة بنسبة 7 بالمائة بداية من جويلية 2024 وبنسبة 7,5 بالمائة بداية من جانفي 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5dc04a9d2f29d0.95173260_ijlqpfegnokmh.jpg width=100 align=left border=0>

- أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية، الجمعة، عن الترفيع في الاجور الدنيا المضمونة في القطاع الخاص بنسبة 7 بالمائة انطلاقا من شهر جويلية 2024 مع اثر رجعي بداية من 1 ماي 2024.



كما اقرت الوزارة، حسب بلاغ لها اليوم، زيادة ثانية بنسبة 7,5 بالمائة بداية من شهر جانفي 2025.





...



وسيترتب عن هذه الزيادات، حسب ذات البلاغ، الترفيع اليا في جرايات المتقاعدين في القطاع الخاص باثر رجعي بداية من شهر ماي 2024 وكذلك بداية من غرة جانفي 2025 والذي سيشمل حوالي مليون متقاعد.









