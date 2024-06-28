وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفقيد المسرحي مراد كرّوت

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نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنان مراد كرّوت الذي وافته المنية اليوم الجمعة 28 جوان 2024.

واستهل الراحل مراد كروت مسيرته مع مسرحية "منامة عتارس" سنة 1962 من انتاج جمعية المسرح الافريقي، وخاض أوّل تجربة في الاخراج المسرحي سنة 1986 لنصّ الأستاذ حسني الزمرلي، إنتاج جمعية الانتاج المسرحي.

وأسّس كرّوت رصيدا فنيا ضخما يشمل ما يناهز 63 مسرحيّة، إضافة إلى مشاركاته العديدة في مختلف الأعمال الدراميّة والأفلام التونسيّة والأجنبيّة نذكر من بينها "قمرة سيدي محروس" و"حكايات عبدالعزيز العروي" و"وردة" للمخرج حمادي عرافة وسلسلة "بوليس حالة عادية" و"فاميليا لول" و"الرئيس"، أما في السينما فنذكر مشاركته في فيلم "هز يا وز" للمخرج ابراهيم اللطيف وغيرها من الأعمال.





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