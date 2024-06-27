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كاس العالم لكرة القدم داخل القاعات- التونسي ايمن كمون ضمن حكام دورة اوزباكستان

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Publié le Jeudi 27 Juin 2024 - 21:14 قراءة: 0 د, 36 ث
      
اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" الحكم الدولي التونسي أيمن كمون، في اختصاص كرة القدم داخل القاعات، للمشاركة في كأس العالم بأوزباكستان المقررة من 24 سبتمبر الى 6 أكتوبر 2024 حسب ما اوردته الادارة الوطنية للتحكيم اليوم الخميس على صفحتها الرسمية.

تجدر الاشارة الى أنّ النسخة العاشرة لكأس العالم داخل القاعات، أوزباكستان 2024، ستجرى بمشارك 24 منتخبا موزعة على ست مجموعات.

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وفي ما يلي تركيبة المجموعات:
المجموعة الأولى: أوزباكستان - هولندا - الباراغواي - كوستاريكا
المجموعة الثانية: البرازيل - كوبا - كرواتيا - تايلندا
المجموعة الثالثة: الأرجنتين - أوكرانيا - أفغانستان - أنغولا
المجموعة الرابعة: اسبانيا - كازاخستان - نيوزيلندا - ليبيا
المجموعة الخامسة: البرتغال - بانما - طاجيكستان - المغرب
المجموعة السادسة: ايران - فنزويلا - غواتيمالا - فرنسا


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