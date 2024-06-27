سيدي بوزيد: تقدم أشغال مشروع جسر على وادي الناظور بمنزل بوزيان بنسبة 85 بالمائة

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بلغت نسبة تقدم الاشغال بمشروع جسر على وادي الناظور بمعتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، 85 بالمائة، ومن المنتظر استكمال الأشغال في شهر أوت القادم، وفق مدير المشروع أحمد بن بريك

وبين بن بريك لصحفي "وات" أن مشروع جسر على وادي الناظور بمعتمدية منزل بوزيان، ينجز بالطريق المحلية عدد 892 بقيمة جملية تقدر ب8 فاصل 8 مليون دينار، وهو مشروع يهدف الى فك العزلة على منطقة "الخرشف" والمناطق المجاورة اضافة الى تسهيل مرور مستعملي الطريق مرورا بالمنطقة في اتجاه الطريق الجهوية عدد 83 المؤدية الى مركز الولاية.

وتتمثل مكونات المشروع في انجاز تحويلة وقتية وفتح حوزة الطريق وحفريات وانجاز منشأة فنية بالخرسانة بطول 190 مترا على وادي الناظور وانجاز الارصفة وانجاز الطريق بالخرسانة الاسفلتية وتصريف مياه الامطار ووضع العلامات المرورية ووضع التشوير الأفقي.

يذكر أن المشروع ممول من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وقد انطلقت اشغاله في 22 أوت 2022.