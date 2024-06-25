سياحة مستدامة: دعم فني ل 166 من صغار باعثي المشاريع وإحداث 42 مؤسسة

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تحصل 166 من صغار باعثي المشاريع، من بينهم 55 امراة، على دعم "برنامج دعم مبادرات ريادة الأعمال في السياحة المستدامة"، الذي تنفذه الجمعية التونسية للتصرف والتوازن الاجتماعي (TAMSS).





واختتم هذا البرنامج، الذي امتد على مدى سنتين، خلال انعقاد ندوة حول "برنامج دعم مبادرات ريادة الاعمال في مجال السياحة المستدامة"، الثلاثاء، بمركز الفنون والثقافة والاداب بقصر السعيد باردو.



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ويقدم هذا البرنامج، دعما تقنيا يغطي مختلف المحاور ذات الصلة المرتبطة بأنشطة باعثي المشاريع بالاضافة الى دعم مالي يصل إلى 5000 أورو (16،7 ألف دينار) لكل باعث مشروع.

ويهدف إلى المساهمة في تعزيز القدرة التنافسية للجهات وتطوير النظام البيئي للسياحة.





وقد مكّن هذا البرنامج، بحسب القائمين عليه، من إحداث 42 مؤسسة صغرى و200 موطن شغل في مختلف مناطق البلاد، على غرار الشمال الغربي والجنوب الغربي ونابل وزغوان وتونس والمهدية وصفاقس وجربة جرجيس.





وتتراوح هذه المشاريع بين الايواء البديل (بيوت الضيافة والاقامات الريفية)، جمع النفايات وإعادة تدويرها، مرورا بتنظيم الرحلات الاستكشافية وممارسة رياضة المشي واستكشاف الكهوف وصناعة الحلي وبيع الرسومات بالألوان المائية على الإنترنت وتصنيع الاغطية الأقمشة التقليدية وفن الطهي التقليدي وإنتاج زهور الزينة والقابلة للاستهلاك.

وستمكن من تثمين الثروات المحلية والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي للمناطق المعنية.





وشدد وزير السياحة والصناعات التقليدية محمد معز بلحسين، على أن " السياحة المستدامة ليس مجرد بديل للسياحة التقليدية، بل هو شرط اساسي للحفاظ على الموارد الطبيعية والثقافية والاجتماعية"،

من اجل الأجيال القادمة.





وأردف الوزير القول، "نتمتع في تونس بتنوع بيولوجي رائع، ومناظر طبيعية خلابة تتوزع بين الشواطئ البكر و الواحات الخضراء والمواقع الأثرية الغنية بالتاريخ" مضيفا "من مسؤوليتنا حماية هذه الكنوز الطبيعية والثقافية، مع تقاسمها مع الزوار من جميع أنحاء العالم."





وأضاف بلحسين، في هذا الصدد، "إن السياحة المستدامة والمسؤولة تستدعي أيضا الالتزام تجاه المجتمعات المحلية، وهو ما يعني ضمان أن تعود الفوائد الاقتصادية للسياحة بالنفع على من هم في أمس الحاجة إليها، من خلال تعزيز تنمية المؤسسات المحلية الصغرى، وخلق فرص عمل مستدامة، واحترام حقوق وكرامة السكان".





ولفت في ذات السياق، الى ان استراتيجية تنمية السياحة المستدامة تهدف بشكل خاص إلى تحقيق التوازن بين احتياجات الزائرين والصناعة والبيئة والمجتمعات المحلية.





يشار إلى ان تنفيذ برنامج "دعم مبادرات ريادة الأعمال في مجال السياحة المستدامة"، يندرج في إطار مشروع "تعزيز السياحة المستدامة في تونس"، الذي تنفذه وزارة السياحة والصناعات التقليدية بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبتمويل مشترك من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج "تونس وجهتنا" .