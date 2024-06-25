بطولة ويمبلدون للتنس (التصفيات التمهيدية) عزيز دوقاز ينهزم امام الكندي غابريال ديالو 1-2

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خرج لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 231 عالميا من الدور الاول للتصفيات التمهيدية لبطولة ويمبلدون الانقليزية اثر خسارته امام الكندي غابريال ديالو المصنف 166 عالميا بنتيجة 1-2 (7-6 و1-6 و6-7) في المباراة التي اقيمت امس الاثنين.

وتعتبر بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الاربع الكبرى للتنس (غراند سلام) وهي تقام على ملاعب ذات ارضية عشبية.