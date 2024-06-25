بطولة ويمبلدون للتنس (التصفيات التمهيدية) عزيز دوقاز ينهزم امام الكندي غابريال ديالو 1-2

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خرج لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 231 عالميا من الدور الاول للتصفيات التمهيدية لبطولة ويمبلدون الانقليزية اثر خسارته امام الكندي غابريال ديالو المصنف 166 عالميا بنتيجة 1-2 (7-6 و1-6 و6-7) في المباراة التي اقيمت امس الاثنين.
وتعتبر بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الاربع الكبرى للتنس (غراند سلام) وهي تقام على ملاعب ذات ارضية عشبية.
وتعتبر بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الاربع الكبرى للتنس (غراند سلام) وهي تقام على ملاعب ذات ارضية عشبية.
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