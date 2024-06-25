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بطولة ويمبلدون للتنس (التصفيات التمهيدية) عزيز دوقاز ينهزم امام الكندي غابريال ديالو 1-2

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Publié le Mardi 25 Juin 2024 - 10:06 قراءة: 0 د, 16 ث
      
خرج لاعب التنس التونسي عزيز دوقاز المصنف 231 عالميا من الدور الاول للتصفيات التمهيدية لبطولة ويمبلدون الانقليزية اثر خسارته امام الكندي غابريال ديالو المصنف 166 عالميا بنتيجة 1-2 (7-6 و1-6 و6-7) في المباراة التي اقيمت امس الاثنين.
وتعتبر بطولة ويمبلدون ثالث البطولات الاربع الكبرى للتنس (غراند سلام) وهي تقام على ملاعب ذات ارضية عشبية.


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