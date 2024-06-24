منتخبا المغرب (رجال) ومصر (سيدات) للكرة الطائرة الشاطئية يتوجان ببطولة إفريقيا ويتأهلان الى أولمبياد باريس

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حجز المنتخب المغربي للكرة الطائرة الشاطئية للرجال بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 إثر تتويجه بلقب بطولة إفريقيا التي احتضنها شاطئ مرتيل بمدينة تطوان على مدى 3 أيام.



وتمكن منتخب المغرب من الحفاظ على اللقب الافريقي وذلك إثر فوزه في المقابلة النهائية على المنتخب الموزمبيقي بجولتين لصفر (21-18 و21-12).





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وفي صنف السيدات، تمكن المنتخب المصري من انتزاع بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس إثر فوزه باللقب القاري أمام نظيره النيجيري بجولتين لواحدة (15-21 و21-16 و15-8).

وعرفت هذه البطولة الإفريقية مشاركة 17 منتخبا في فئة الرجال و12 منتخبا في صنف السيدات.



يذكر أنه بعد اختتام هذه البطولة الافريقية المؤهلة لأولمبياد باريس، ستنطلق اليوم الاثنين بمرتيل البطولة الافريقية للكرة الشاطئية لأقل من 19 سنة المؤهلة لمونديال الصين.