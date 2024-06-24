Babnet

منتخبا المغرب (رجال) ومصر (سيدات) للكرة الطائرة الشاطئية يتوجان ببطولة إفريقيا ويتأهلان الى أولمبياد باريس

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/64197043d22570.01888037_gplkhmnjqeiof.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 24 Juin 2024 - 09:13 قراءة: 0 د, 35 ث
      
حجز المنتخب المغربي للكرة الطائرة الشاطئية للرجال بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 إثر تتويجه بلقب بطولة إفريقيا التي احتضنها شاطئ مرتيل بمدينة تطوان على مدى 3 أيام.

وتمكن منتخب المغرب من الحفاظ على اللقب الافريقي وذلك إثر فوزه في المقابلة النهائية على المنتخب الموزمبيقي بجولتين لصفر (21-18 و21-12).

...

وفي صنف السيدات، تمكن المنتخب المصري من انتزاع بطاقة التأهل إلى أولمبياد باريس إثر فوزه باللقب القاري أمام نظيره النيجيري بجولتين لواحدة (15-21 و21-16 و15-8).
وعرفت هذه البطولة الإفريقية مشاركة 17 منتخبا في فئة الرجال و12 منتخبا في صنف السيدات.

يذكر أنه بعد اختتام هذه البطولة الافريقية المؤهلة لأولمبياد باريس، ستنطلق اليوم الاثنين بمرتيل البطولة الافريقية للكرة الشاطئية لأقل من 19 سنة المؤهلة لمونديال الصين.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 289777


babnet
Euro_2024
 Euro_2024  20:00 Alb euro_2024 - Spa euro_2024 |
 Euro_2024  20:00 Cro euro_2024 - Ita euro_2024 | |

كل الأخبار...

Toutes les news...
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Last updated 09:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         طـــرب فــي طــرب
Babnet
Heure à Tunis :
Hashtag Media
All Radio in One    
*.*.*