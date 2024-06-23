باكالوريا 2024: الحاصلة على اعلى معدل في شعبة التقنية سيرين حوالة، تأمل دراسة الهندسة الميكانيكية بألمانيا

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قالت المتحصلة على اعلى معدل في شعبة التقنية في الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا، 19,22، سيرين حوالة، من المعهد النموذجي محمد فرح الشاذلي بأريانة، انها تأمل في دراسة الهندسة الميكانيكية بالمانيا.



بحصولها على 19.22 في امتحان الباكالوريا 2024 شعبة التقنية، وهو أعلى معدل في الجمهورية كرست سيرين حوالة تميز تلاميذ هذه الشعبة في المعهد النموذجي محمد فرح الشاذلي بأريانة، بعد أن سارت على خطى رامي بوهاشم الذي تحصل بدوره على 19.54 في امتحان الباكالوريا لسنة 2022 ليكون الأول في هذه الشعبة على مستوى الجمهورية.





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وأوضحت سيرين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنها خيرت التوجه لشعبة التقنية رغم أن محيطها العائلي كان يفضل أن تتوجه لشعبة الرياضيات لتميزها في هذه المادة لتخوفهم من "ضيق آفاق" هذه الشعبة بعد الباكالوريا لكنها قررت أن تختار الشعبة التي أحبتها ورغبت في دراستها لأنها مغرمة منذ الصغر بالاختراعات.



رغم أنها لم تكن تنتظر أن تكون الأولى على الجمهورية في شعبة التقنية، لكنها تؤمن بأن نجاحها لم يأت من فراغ بل كان نتيجة عمل واجتهاد منذ أن وضعت نصب عينيها وهي في السنة الثالثة أن تكون متميزة وأن تعمل على الحصول على الجائزة الرئاسية في الباكالوريا.



هذا النجاح جاء تتويجا لمسيرة تعليمية متميزة بدأت منذ دراستها في الابتدائي ونجاحها لاحقا في مناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية بمعدل 17,5 وفي مناظرة الدخول إلى المعاهد النموذجية.



تدين سيرين حوالة، أصيلة مدينة طوزة، من ولاية المنستير، بهذا النجاح لعائلتها ولأساتذتها والإطار التربوي بالمعهد الذين لم يبخلوا عليها وعلى زملائها بالدعم المتواصل والإحاطة والتوجيه.



وأوضحت سيرين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنها خيرت التوجه لشعبة التقنية رغم أن محيطها العائلي كان يفضل أن تتوجه لشعبة الرياضيات لتميزها في هذه المادة لتخوفهم من "ضيق آفاق" هذه الشعبة بعد الباكالوريا لكنها قررت أن تختار الشعبة التي أحبتها ورغبت في دراستها لأنها مغرمة منذ الصغر بالاختراعات.رغم أنها لم تكن تنتظر أن تكون الأولى على الجمهورية في شعبة التقنية، لكنها تؤمن بأن نجاحها لم يأت من فراغ بل كان نتيجة عمل واجتهاد منذ أن وضعت نصب عينيها وهي في السنة الثالثة أن تكون متميزة وأن تعمل على الحصول على الجائزة الرئاسية في الباكالوريا.هذا النجاح جاء تتويجا لمسيرة تعليمية متميزة بدأت منذ دراستها في الابتدائي ونجاحها لاحقا في مناظرة الدخول إلى المدارس الاعدادية بمعدل 17,5 وفي مناظرة الدخول إلى المعاهد النموذجية.تدين سيرين حوالة، أصيلة مدينة طوزة، من ولاية المنستير، بهذا النجاح لعائلتها ولأساتذتها والإطار التربوي بالمعهد الذين لم يبخلوا عليها وعلى زملائها بالدعم المتواصل والإحاطة والتوجيه.