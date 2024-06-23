نابل: التلميذة ندى المسلماني المتحصلة على أعلى معدل في شعبة علوم الإعلامية ب 19 فاصل 11 تؤكد على أهمية حسن اختيار الشعبة لتحقيق النجاح والتميز

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شدّدت التلميذة ندى المسلماني المرسمة بمعهد عبد العزيز الخوجة بقليبية والمتحصلة على أعلى معدل في شعبة علوم الإعلامية في الجمهورية خلال الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا 2024، على ان حصولها على معدل 19 فاصل 11، كان متوقعا ولم يكن مفاجئا لها ولأساتذتها باعتبار تميّزها وتعوّدها على تحصيل نتائج متميزة.



وأضافت ندى المسلماني اليوم الأحد في تصريح ل(وات)، إثر صدور نتائج البكالوريا، أن حبها وشغفها بمادة الإعلامية هو سر تفوقها وحصولها على أعلى معدل في هذه الشعبة، مبيّنة أنها تنوي مواصلة دراستها في اختصاص الهندسة الخوارزمية لو توفرت لها الفرصة وتم تمكينها من منحة للدراسة بالخارج.





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وأكدت أن حسن اختيار الشعبة أو الاختصاص الذي يتماشى مع الميولات الشخصية لكل تلميذ هو من أسرار النجاح والتميز مشيرة إلى أنها توجهت في البداية إلى شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بنابل إلا أنها أصرت على تغيير التوجه إلى شعبة الإعلامية بمعهد عبد العزيز خوجة حيث توفقت في تحقيق نتائج متميزة.



وأثنت صاحبة أعلى معدل وطني في شعبة علوم الإعلامية على مجهودات والديها وكافة أفراد عائلتها لتشجيعهم المتواصل لها للتميّز في دراستها وتحصيل نتائج جيّدة، مضيفة أنها تهدي هذا النجاح المتميز لوالديها ولكافة المعلمين والأساتذة الذين تتلمذت على أيديهم من الابتدائي إلى الثانوي.



وللاشارة درست التلميذة ندى المسلماني وهي أصيلة مدينة قليبية ومن مواليد 23 أوت 2005، خلال مرحلة التعليم الابتدائي والإعدادي بمدينة قليبية لتلتحق إثر نجاحها في مناظرة ختم التعليم الأساسي إلى المعهد النموذجي بنابل، لتتحول إلى الدراسة بمعهد عبد العزيز خوجة بقليبية نظرا لعدم توفر شعبة الإعلامية بالمعهد النموذجي.

وأكدت أن حسن اختيار الشعبة أو الاختصاص الذي يتماشى مع الميولات الشخصية لكل تلميذ هو من أسرار النجاح والتميز مشيرة إلى أنها توجهت في البداية إلى شعبة الرياضيات بالمعهد النموذجي بنابل إلا أنها أصرت على تغيير التوجه إلى شعبة الإعلامية بمعهد عبد العزيز خوجة حيث توفقت في تحقيق نتائج متميزة.وأثنت صاحبة أعلى معدل وطني في شعبة علوم الإعلامية على مجهودات والديها وكافة أفراد عائلتها لتشجيعهم المتواصل لها للتميّز في دراستها وتحصيل نتائج جيّدة، مضيفة أنها تهدي هذا النجاح المتميز لوالديها ولكافة المعلمين والأساتذة الذين تتلمذت على أيديهم من الابتدائي إلى الثانوي.وللاشارة درست التلميذة ندى المسلماني وهي أصيلة مدينة قليبية ومن مواليد 23 أوت 2005، خلال مرحلة التعليم الابتدائي والإعدادي بمدينة قليبية لتلتحق إثر نجاحها في مناظرة ختم التعليم الأساسي إلى المعهد النموذجي بنابل، لتتحول إلى الدراسة بمعهد عبد العزيز خوجة بقليبية نظرا لعدم توفر شعبة الإعلامية بالمعهد النموذجي.