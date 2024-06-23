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نجاح تسعة تلاميذ من قرى الأطفال في امتحان الدورة الرئيسية لبكالوريا 2024

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Publié le Dimanche 23 Juin 2024 - 15:18 قراءة: 0 د, 48 ث
      
نجح اليوم الاحد تسعة من أبناء و بنات الجمعية التونسية لقرى الأطفال س و س المنتفعين ببرنامج الدعم الأسري في امتحان الدورة الرئيسية لباكالوريا 2024.

ويتوزع الناجحون وفق ما جاء في الصفحة الرسمية فايسبوك للجمعية إلى 3 تلاميذ من قرية الأطفال س و س قمرت و 3 من قرية الأطفال س و س سليانة وتلميذين من قرية الأطفال س و س المحرس وتلميذ وحيد من قرية الأطفال س و س أكودة.

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ويعد برنامج الدعم الأسري وحماية الطفولة من الإهمال داخل أسرهم أحد برامج الرعاية الذي توفره الجمعية التونسية لقرى الأطفال.

وتسعى الجمعية إلى أن تحيط برامج الرعاية التي وضعتها في استراتجيتها للسنوات الخمس القادمة 7000 آلاف طفل في أفق 2029.

وتشمل الرعاية الأطفال داخل القرى الأربع (قمرت، سليانة، المحرس وأكودة) والمحضونين في المنازل المندمجة داخل المجتمع وهو شكل رعاية مستحدث خارج القرى التقليدية يراد من خلاله إزالة الفوارق بين الأطفال المكفولين وباقي الأطفال من حيث منازل الإيواء، والمنتفعين ببرنامج دعم الأسرة وحماية الطفولة من الإهمال داخل أسرهم.


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