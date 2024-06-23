التلميذ رامز مساك صاحب أفضل معدل في الجمهورية في باكالوريا 2024 : سأواصل الدراسة الجامعية بالخارج في اختصاص الامن السيبراني

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اكد التلميذ رامز مساك المرسم بالمعهد النموذجي بسوسة اليوم الأحد أنه تحصل على معدل 15ر20 في الدورة الرئيسة لامتحان الباكالوريا 2024 شعبة الرياضيات وهو أعلى معدل وطني في الجمهورية.

وأضاف رامز مساك اصيل معتمدية زرمدين والقاطن بمدينة مساكن والمولود في 26 ديسمبر 2005 في تصريح لصحفي وكالة تونس افريقيا للانباء انه تحصل في الدورة الرئيسية لمناظرة الباكالوريا على 50ر19 في مادة الرياضيات وعلى 75ر19 في مادة الفيزياء وعلى 25ر19 في مادة العلوم.



كما تحصل رامز مساك على 75ر19 في مادة الإنجليزية وعلى 50ر17 في مادة العربية وعلى 50ر19 في مادة الفرنسية وعلى 20 في مادة الفلسفة وعلى 20 في مادة الألمانية وعلى 87ر19 في مادة الإعلامية وهو معفى من مادة الرياضة.



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وقال انه ينوي مواصلة دراسته الجامعية في الخارج ليتخرج مهندسا في الإعلامية اختصاص الامن السيبراني، مشيرا إلى أنه تعود على التميز طيلة فترة دراسته الابتدائية والثانوية وكان تحصل على المرتبة الأولى على مستوى ولاية سوسة في شهادة ختم التعليم الأساسي.



وعبر رامز عن شكره وتقديره لأساتذته الذين ساعدوه على الاجتهاد والمثابرة والنجاح معربا في نفس الوقت عن امتنانه لوالديه ولأفراد اسرته الذين وفروا له كامل أسباب النجاح والتفوق. وقال انه ينوي مواصلة دراسته الجامعية في الخارج ليتخرج مهندسا في الإعلامية اختصاص الامن السيبراني، مشيرا إلى أنه تعود على التميز طيلة فترة دراسته الابتدائية والثانوية وكان تحصل على المرتبة الأولى على مستوى ولاية سوسة في شهادة ختم التعليم الأساسي.وعبر رامز عن شكره وتقديره لأساتذته الذين ساعدوه على الاجتهاد والمثابرة والنجاح معربا في نفس الوقت عن امتنانه لوالديه ولأفراد اسرته الذين وفروا له كامل أسباب النجاح والتفوق.