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انقطاع ماء الشرب بعدة مناطق من معتمدية اولاد حفوز

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Publié le Samedi 22 Juin 2024 - 17:12 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تشهد عدة مناطق من معتمدية اولاد حفوز بولاية سيدي بوزيد والمتمثلة في الاسودة والمكارم والحوامد والمناطق العليا بمدينة سيدي بوزيد ومناطق الذويبات وفطناسة انقطاعا واضطرابا في توزيع الماء الصالح للشرب، وفق ما اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، السبت.

ورجّحت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه استئناف عملية التزود بصفة طبيعية تدريجيا بداية من يوم الأحد 23 جوان 2024 على الساعة العاشرة صباحا.

...

وفسرت أن هذا الانقطاع يأتي نتيجة تسجيل عطب فجئي على مستوى مضخة البئر العميقة الحاجب 7 بمنطقة الحاجب.


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