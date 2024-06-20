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سيدي بوزيد: تنظيم يوم تنشيطي تحسيسي تحت شعار "نعم للحياة ...لا للادمان"

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Publié le Jeudi 20 Juin 2024 - 23:05 قراءة: 0 د, 36 ث
      
نظّمت المندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري بسيدي بوزيد، اليوم الخميس، في فضاء صديق الشباب بمدينة سيدي بوزيد، يوما تنشيطيا تحسيسيا توعويا بمشاركة دار الشباب حي الخضراء حول الادمان وشعاره "نعم للحياة...لا للإدمان"، وذلك في اطار اليوم العالمي المكافحة المخدرات.
وأكّدت المنسقة الجهوية للتثقيف بالمندوبية الجهوية للأسرة والعمران البشري، سعيدة نصيري، في تصريح لوكالة "وات"، على ضرورة العمل الجاد لإنجاح مثل هذه التظاهرات الصحية لدورها الفعال في الوقاية من آفة المخدرات ومن مختلف السلوكات المحفوفة بالمخاطر.
وأوضحت أن التظاهرة انتظمت بحضور أطفال مركز الرعاية الاجتماعية بسيدي بوزيد واطارات الادارة الجهوية للصحة وعدد من الاطباء، وقد تضمن النشاط عديد الفقرات أبرزها ورشة التثقيف الصحي والطبي، وعلامات الادمان على المخدرات والوقاية منها، الى جانب حلقات طبية لمجموعة أطفال مركز الرعاية الاجتماعية.


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