التصنيف الشهري للفيفا - المنتخب التونسي يحافظ على مركزه الحادي والاربعين عالميا

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حافظ المنتخب التونسي على مركزه الحادي والاربعين عالميا في التصنيف الشهري الجديد للمنتخبات الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما حافظ المنتخب التونسي على المركز السادس افريقيا خلف المغرب (12 عالميا) والسنغال (18 عالميا) ومصر (36 عالميا) وكوت ديفوار بطلة افريقيا (37 عالميا) ونيجيريا (38 عالميا).



وفي التصنيف الشهري الجديد، بقي منتخب الارجنتين بطل العالم في الصدارة امام منتخبات فرنسا وبلجيكا والبرازيل وانقلترا والبرتغال وهولندا واسبانيا وكرواتيا وايطاليا.



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وفي ما يلي ترتيب المنتخبات العشرة الاوائل

1/ الارجنتين 1860

2/ فرنسا 1837

3/ بلجيكا 1797

4/ البرازيل 1791

5/ انقلترا 1787

6/ البرتغال 1747.

7/ هولندا 1746

8/ اسبانيا 1729

9/ كرواتيا 1726

10/ ايطاليا 1724



ترتيب المنتخبات الافريقية

1/ المغرب (12 عالميا)

2/ السنيغال (18 عالميا)

3/ مصر (36 عالميا)

4/ كوت ديفوار (37 عالميا)

5/ نيجيريا (38 عالميا)

6/ تونس (41 عالميا)

7/ الجزائر (44 عالميا)

8/ الكاميرون (49 عالميا)

9/ مالي (50 عالميا)

10/ جنوب افريقيا (59 عالميا).