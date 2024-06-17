كميات الأمطار المسجلة خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة

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سجلت الأربع والعشرون ساعة الماضية هطول كميات هامة من الأمطار، تركزت خاصة في ولاية سوسة (بوفيشة 22 مليمتر) وولاية الكاف (القلعة الخصباء 18 مليمتر)، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي الجمعة.





وفي ما يلي كميات الأمطار بحساب المليمتر وحسب الولايات:



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//ولاية سوسة// بوفيشة 22/ النفيضة 1/ كندار 1



//ولاية الكاف// القلعة الخصباء 18/ الدهماني 8/ ساقية سيدي يوسف 4/ الطويرف 4/ الجريصة 4/ قلعة سنان 3/ القصور 2/ وادي ملاق 1/ الكاف 1/ السرس1



//ولاية القيروان// العلم 7/ السبيخة 6/ القيروان3



//ولاية باجة// باجة المحطة 8



//ولاية زغوان// زغوان 7



//ولاية جندوبة// جندوبة 4



//ولاية سليانة// سليانة 2



//ولاية تونس// قرطاج 2



//ولاية القصرين// القصرين 1/ تالة 1



//ولاية نابل// نابل 1/ قليبية 1