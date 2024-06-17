بطولة أوروبا 2024: المنتخب البرتغالي يبدأ مشواره أمام التشيك وظهور أول لجورجيا أمام تركيا

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يبدأ منتخب البرتغال، غدا الثلاثاء، مشواره في بطولة أمم أوروبا لكرة القدم /يورو 2024/ بمواجهة أمام منتخب التشيك، ضمن منافسات المجموعة السادسة من المسابقة القارية التي تستضيفها ألمانيا حتى يوم 14 جويلية المقبل.





ويضم المنتخب البرتغالي عددا من اللاعبين المميزين في كل الخطوط يأتي على رأسهم النجم المخضرم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب وهدافه التاريخي اذ يستعد مهاجم النصر السعودي لكي يدون ظهوره السادس في بطولات اليورو.



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كما يعول الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب البرتغال، على عناصر بارزة اخرى على غرار رافائيل لياو وجواو فيليكس وبرناردو سيلفا وغزنزالو راموس وديوغو غوتا وبرونو فيرنانديز وجواو كانسيلو وروبن دياز والمخضرم كليبر بيبي البالغ من العمر 41 عاما.



ويصنف المنتخب البرتغالي ضمن دائرة المرشحين لنيل اللقب للمرة الثانية في تاريخه بعدما توج به لأول مرة قبل 8 سنوات بالفوز على منتخب فرنسا في المباراة النهائية ليورو 2016.

وأظهر منتخب البرتغال استعدادات مثالية لمنافسات يورو 2024 عبر خوضه 5 مباريات ودية اذ فاز بخمسة أهداف لاثنين على السويد بينما خسر بهدفين نظيفين أمام سلوفينيا في وديتين خلال شهر مارس الماضي. وفاز على فنلندا بنتيجة بأربعة أهداف لاثنين وخسر أمام كرواتيا بهدفين لهدف قبل الفوز على أيرلندا بثلاثية دون رد في ثلاث تجارب ودية أقيمت خلال شهر جوان الجاري.



ويتفوق المنتخب البرتغالي في المواجهات المباشرة أمام نظيره التشيكي بتحقيقه الفوز في آخر أربع مباريات مقابل هزيمة واحدة، وسيلتقي المنتخبان في بطولة اليورو للمرة الرابعة حيث حقق منتخب التشيك فوزه الوحيد بهدف في ربع نهائي نسخة عام 1996 بينما فاز منتخب البرتغال بثلاثية لهدف في دور المجموعات لنسخة عام 2008 قبل أن يكرر تفوقه بهدف في ربع نهائي نسخة عام 2012.

ويعول إيفان هاسيك، مدرب منتخب التشيك، على ركائز مهمة مثل توماس سوتشيك قائد المنتخب ولاعب ويستهام يونايتد وزميله في الفريق الإنقليزي فلاديمير سوفال، وأيضا الثنائي باتريك شيك وآدم هولسيك المتوجان مع باير ليفركوزن بلقب البطولة الألمانية هذا الموسم. ويأمل منتخب التشيك في الاستفادة من نتائجه الإيجابية للغاية في أربع مباريات ودية فاز فيها على النرويج وأرمينيا خلال مارس الماضي ثم اكتساح مالطة بسباعية والفوز على مقدونيا الشمالية 2-1 في أوائل جوان الجاري.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي المنتخب التركي مع نظيره الجورجي الذي يشارك لأول مرة في بطولة اليورو.

وتصب كفة الخبرات في صالح منتخب تركيا بقيادة مدربه الإيطالي فينشنزو مونتيلا الذي يرتكز على لاعبين بارزين مثل هاكان كالهانوغلو قائد الفريق ونجم إنتر ميلان بطل ايطاليا ويوسف يازيغي مهاجم ليل وأردا غولر مهاجم ريال مدريد وألتاي بايندير حارس مرمى مانشستر يونايتد وكينان يلديز مهاجم جوفنتوس.

أما المنتخب الجورجي، الذي يقوده المدرب الفرنسي ويلي سانيول مدافع بايرن ميونيخ السابق، يرتكز بصورة كبيرة على جناحه الشاب خفيتشا كفاراتسخيليا نجم نابولي الإيطالي وغورام كاشيا قائد المنتخب ومدافع سلوفان براتيسلافا السلوفاكي وجورجيس ميكاوتادزي مهاجم ميتز الفرنسي وجورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا الإسباني.

ويأمل سانيول في الاستفادة من هذه الخبرات لتحقيق مفاجأة قد تزيد تطلعات المنتخب في تأهل تاريخي للدور الثاني.

وبسبب تأهله من الملحق في مارس الماضي، فقد خاض منتخب جورجيا مباراة ودية واحدة استعدادا ليورو 2024 فاز خلالها على منتخب مونتنيغرو بنتيجة 3-1 يوم 9 جوان الجاري.

