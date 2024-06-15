وزير السياحة يبحث مع كبرى المنظمات المهنية السياحية بكل من فرنسا وألمانيا سبل تعزيز الوجهة السياحية التونسية

عقد وزير السياحة محمد المعز بلحسين ، عبر تقنية التواصل عن بعد، لقاء أول مع رئيس اتحاد شركات تنظيم الرحلات السياحية الفرنسية "SETO" روني مارك شيكلي ، ولقاء ثان مع رئيس إتحاد منظمي الرحلات والسياحة ووكلاء الأسفار بألمانيا "DRV" نوربارت فيبيغ بمشاركة عدد من الإطارات السامية بالوزارة والمدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة.



وتندرج هذه اللقاءات في إطار سلسلة اللقاءات المهنية التي يجريها الوزير للتواصل مع مختلف المهنيين والفاعلين الدوليين في القطاع السياحي والسفر لتطوير الوجهة السياحية التونسية





وتم، بالمناسبة، التطرق إلى سير النشاط السياحي بتونس وفرنسا وألمانيا وبحث سبل تعزيز التعاون لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة للوجهة التونسية وتدعيم العمل المشترك بهدف بعث برامج خاصة بالترويج لما تزخر به تونس من مقومات طبيعية وثقافية وحضارية متميزة.وأكد وزير السياحة، في هذا السياق، استعداد مختلف المؤسسات السياحية لاستقبال الوافدين الأجانب من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى السياحة الداخلية، مبرزا أهمية الأسواق الأوروبية وخاصة الفرنسية والألمانية بالنسبة إلى السياحة التونسية، حيث تم تسجيل قدوم أكثر من 1 مليون وافد فرنسي سنة 2023 وهي أرقام تجاوزت تلك المسجلة خلال سنة 2019.كما تم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2024 إلى غاية 10 جوان 2024، تسجيل ارتفاع على مستوى الوافدين من فرنسا بنسبة 9،5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 وتجاوز مؤشرات سنة 2019 بنسبة 24 بالمائة .وارتفع أيضا، عدد الوافدين من ألمانيا سنة 2023 بنسبة 62 بالمائة مقارنة بسنة 2022 و بنسبة 10 بالمائة مقارنة بسنة 2019 وتواصل هذا الارتفاع خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2024 إلى غاية 10 جوان 2024 بنسبة 9,8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023 وتجاوز مؤشرات سنة 2019 بنسبة 7،4 بالمائةوفي سياق متّصل، دعا الوزير الجانبين، الفرنسي والألماني، إلى مزيد العمل على تدعيم الوجهة التونسية بكل من فرنسا وألمانيا وبالتعاون مع مهنيي القطاع في تونس، مشيرا إلى وجود عدة برامج تهدف إلى تنويع المنتوج والعرض السياحي بالإضافة إلى برنامج الجودة الشاملة الذي انطلقت وزارة السياحة في تنفيذه منذ بداية سنة 2024 والذي يهدف إلى تحسين التجربة السياحية للسائح في تونس ورفع جودة الخدمات السياحية المقدمة.من جانبه، أكد رئيس نقابة وكلات الأسفار الفرنسية، أن المبيعات على الوجهة التونسية تشهد نسقا تصاعديا هاما خلال هذه الفترة متوقعا تحقيق أرقام إيجابية خلال هذا العاموعّبر رئيس إتحاد منظمي الرحلات والسياحة بألمانيا بدوره ، عن تفاؤله بتحقيق نتائج طيبة خلال هذه السنة خاصة في مدة الذروة الصيفية، لافتا إلى أن تونس تحظى بمكانة خاصة لدى مختلف منظمي الرحلات والسياحة بألمانيا وتعد من ضمن الوجهات السياحية المطلوبة والمفضلة لدى السائح الألماني.