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الجمعية التونسية لقرى الأطفال أس و أس تدعو إلى التبرع بمناسبة عيد الإضحى لادخال الفرحة على أطفال قرى الجمعية

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Publié le Samedi 15 Juin 2024 - 13:39 قراءة: 0 د, 39 ث
      
دعت الجمعية التونسية لقرى الأطفال (أس وأس) اليوم السبت عموم المواطنين إلى إرسال تبرعاتهم بمناسبة حلول عيد الإضحى الموافق لـ16 جوان الجاري عن طريق الولوج إلى موقع www.sosve.tn/don-en-ligne للتبرع أو عبر الحساب البنكي
RIB UIB 12000000 100 570 78 85 40 بداية من معلوم 25 دينار.

ولفتت الجمعية في بلاغ لها تلقت (وات) نسخة منه الى ان هذه التبرعات ستساهم في دعم قرابة 963 عائلة محتاجة و3467 من الاطفال والشباب لشراء أضحية العيد واكتمال الفرحة داخل منازل الأطفال في القرى الأربعة للجمعية مؤكدة مواصلتها توفير الرعاية الجيّدة وقبول كل الوضعيات التي تحتاج للحماية صلب القرى.
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وتعتمد الجمعية على آليات التبرع لتعبئة جزء كبير من ميزانيتها السنوية وتغطية الحاجيات المتزايدة للأطفال المحضونين من إعاشة ورعاية صحية واجتماعية وإحاطة تربوية ونفسية فضلا عن برنامج دعم الأسرة المتمثل في الإحاطة بالأطفال المهددين داخل أسرهم.







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