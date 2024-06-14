بطولة الرابطة 2 : مرجان طبرقة ينزل الى الرابطة الثالثة

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نزل فريق مرجان طبرقة الى رابطة الهواة مستوى 1 للرابطة الثالثة بعد حصوله على المركز قبل الاخير ضمن منافسات المجموعة الاولى للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم بتعادله مع مضيفه القلعة الرياضية بلا اهداف اليوم الجمعة في الدفعة الثانية من مباريات الجولة الختامية.

والتحق مرجان طبرقة الى الرابطة الثالثة بسبورتينغ بن عروس عن المجموعة الاولى وكل من أولمبيك مدنين ومستقبل الرجيش عن المجموعة الثانية.



الخميس 13 جوان 2024



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المجموعة الاولى

ملعب حمام سوسة

امل حمام سوسة - نادي حمام الانف 3-1

ملعب قربة

النادي القربي - سبورتينغ بن عروس 3-1



الجمعة 14 جوان 2024

المجموعة الاولى

ملعب وادي الليل

مستقبل وادي الليل - شبيبة العمران 1-صفر

ملعب رادس البلدي

النجم الرادسي - شبيبة القيروان 1-1

ملعب جندوبة

جندوبة الرياضية - جمعية اريانة 3-1

ملعب القلعة الصغرى

القلعة الرياضية - مرجان طبرقة صفر-صفر



هلال مساكن معفى



الترتيب :

الفريق ن ل

1- شبيبة العمران 54 24 صعد الى الرابطة المحترفة الاولى

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2- جندوبة الرياضية 50 24 يخوض ملحق للصعود للرابطة المحترفة الاولى

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3- النادي القربي 41 24

4- أمل حمام سوسة 38 24

5- نادي حمام الأنف 36 24

6- جمعية اريانة 35 24

7-شبيبة القيروان 29 24

8- مستقبل وادي الليل 28 24

9- القلعة الرياضية 24 24

10-هلال مساكن 24 24

11- النجم الرادسي 24 24

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12- مرجان طبرقة 24 24 نزل رابطة الهواة مستوى 1 (الرابطة الثالثة)

13- سبورتينغ بن عروس 19 24 نزل رابطة الهواة مستوى 1 (الرابطة الثالثة)



الخميس 13 جوان 2024

المجموعة الثانية

ملعب الرجيش

مستقبل الرجيش - نادي محيط قرقنة 2-0

ملعب سيدي بوزيد

اولمبيك سيدي بوزيد - الترجي الجرجيسي 1-1

ملعب قابس

مستقبل قابس - مكارم المهدية 1-1

ملعب صلاح الدين بن حميدة بمدنين

اولمبيك مدنين - سبورتينغ المكنين 1-0

ملعب نجيب الخطاب بتطاوين

امل الرقبة - الملعب القابسي 1-3

ملعب مصطفى الدوري بجربة

امل جربة - نسر جلمة 1-2



هلال الشابة معفى



الترتيب

الفريق ن ل

1- الترجي الجرجيسي 58 24 صعد الى الرابطة المحترفة الاولى

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2- مستقبل قابس 54 24 يخوض ملحق للصعود للرابطة المحترفة الاولى

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3- الملعب القابسي 36 24

4- سبورتينغ المكنين 35 24

5- هلال الشابة 35 24

6- مكارم المهدية 33 24

7- نسر جلمة 31 24

8- أولمبيك سيدي بوزيد 30 24

9- محيط قرقنة 29 24

10- أمل جربة 29 24

11- أمل الرقبة 22 24

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12- أولمبيك مدنين 21 24 نزل الى رابطة الهواة مستوى 1 (الرابطة الثالثة)

13- مستقبل الرجيش 13 24 نزل الى رابطة الهواة مستوى 1 (الرابطة الثالثة)