كاتب الدولة للشؤون الخارجية، يلتقي مساعدة كاتب الشؤون الخارجية بجمهورية بولونيا

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التقى كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، منير بن رجيبة، بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة للمشاورات السياسية بين تونس وبولونيا، اليوم الخميس، مساعدة كاتب الشؤون الخارجية بجمهورية بولونيا "هنريكا موسيكا دانديز"، التي كانت مرفوقة بالسفيرة البولونية بتونس.





وابرز كاتب الدولة، خلال هذا اللقاء، متانة علاقات الصداقة بين البلدين اللذين يحتفلان هذا العام بالذكرى الخامسة والستين لإقامة علاقاتهما الدبلوماسية، مؤكدا رغبة تونس في مواصلة تطوير علاقات التعاون مع بولونيا وتوسيعها لتشمل العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مرحّبا، بصفة خاصة، بالتبادل السياحي بين البلدين، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.



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ومن جانبها، أشادت مساعدة كاتب الشؤون الخارجية بجمهورية بولونيا، بعلاقات الصداقة التي تجمع بين تونس وبولونيا والقائمة على الاحترام المتبادل، مؤكدة التزام بلادها بالعمل على تطوير وتعزيز علاقات التعاون مع تونس في كافة المجالات.





كما تبادل المسؤولان وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على غرار الحرب في أوكرانيا وتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي والطاقي في العالم، وكذلك الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.





وأكد كاتب الدولة على موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، مجدّدا دعوة بلادنا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ورفع الحصار وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية غير المشروط إلى الشعب الفلسطيني.





وقد وتواصلت المشاورات السياسية على مستوى المدير العام للعلاقات مع أوروبا والاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حيث استعرض المسؤولان خلال اللقاء مسائل التعاون التقليدية وأبرزا إمكانيات التعاون في مجالات جديدة وواعدة.





كما أتاح هذا الاجتماع مناقشة آفاق تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي خاصة في أفق الرئاسة البولونية لمجلس الاتحاد خلال النصف الأول من سنة 2025. ومن جانبها، أشادت مساعدة كاتب الشؤون الخارجية بجمهورية بولونيا، بعلاقات الصداقة التي تجمع بين تونس وبولونيا والقائمة على الاحترام المتبادل، مؤكدة التزام بلادها بالعمل على تطوير وتعزيز علاقات التعاون مع تونس في كافة المجالات.كما تبادل المسؤولان وجهات النظر حول أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، على غرار الحرب في أوكرانيا وتأثيرها المباشر على الأمن الغذائي والطاقي في العالم، وكذلك الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.وأكد كاتب الدولة على موقف تونس الثابت والمبدئي الداعم للقضية الفلسطينية العادلة، مجدّدا دعوة بلادنا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وإنهاء الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني ورفع الحصار وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية غير المشروط إلى الشعب الفلسطيني.وقد وتواصلت المشاورات السياسية على مستوى المدير العام للعلاقات مع أوروبا والاتحاد الأوروبي بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، حيث استعرض المسؤولان خلال اللقاء مسائل التعاون التقليدية وأبرزا إمكانيات التعاون في مجالات جديدة وواعدة.كما أتاح هذا الاجتماع مناقشة آفاق تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي خاصة في أفق الرئاسة البولونية لمجلس الاتحاد خلال النصف الأول من سنة 2025.